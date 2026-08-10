Notte di fuoco a Corigliano Rossano: 3 auto distrutte, non si esclude il dolo

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Tre auto andate a fuoco nella notte nell’area urbana di Corigliano. I primi due episodi si sono verificati a Schiavonea, dove due vetture erano parcheggiate davanti all’abitazione di un imprenditore del settore alimentare.

Secondo quanto emerso, l’incendio sarebbe partito da una delle due autovetture per poi propagarsi a quella parcheggiata accanto. Le cause sono ancora in fase di accertamento e sul caso sono al lavoro i Carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano.

Il terzo episodio si è verificato invece in località Apollinara, dove le fiamme hanno completamente distrutto un’automobile di proprietà di un parrucchiere. I tre incendi sono stati affrontati dai Vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, intervenuti tempestivamente per contenere i roghi e scongiurare che potessero coinvolgere altre vetture o strutture.

Tre auto distrutte dalle fiamme a Corigliano Rossano

La presenza di tre episodi nella stessa notte ha fatto scattare gli approfondimenti investigativi. I carabinieri stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire l’origine dei tre incendi e verificare eventuali collegamenti tra gli episodi. Gli investigatori non escludono, al momento, la matrice dolosa, ma ogni ipotesi resta al vaglio e dovrà essere verificata attraverso gli elementi raccolti durante le indagini.