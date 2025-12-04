NTT DATA, il colosso giapponese punta ancora su Rende: accordo con Unical e Comune

RENDE (CS) – Questa mattina, nel Rettorato dell’Università della Calabria (Unical), si è svolto un incontro tra l’Ateneo, il Comune di Rende e i vertici di Ntt Data Italia, multinazionale giapponese leader nei servizi IT e nella consulenza tecnologica. L’azienda, presente a Rende da oltre vent’anni, ha confermato la volontà di rafforzare e ampliare ulteriormente il proprio impegno sul territorio calabrese.

Collaborazione tra Unical, Comune di Rende e NTT DATA

L’incontro ha sottolineato l’importanza delle competenze sviluppate dall’Università della Calabria, evidenziando la possibilità di creare un percorso di collaborazione strutturato tra mondo accademico, istituzioni e imprese. Questo nuovo progetto punta a integrare innovazione tecnologica e crescita sostenibile nel territorio di Rende.

Il rettore Gianluigi Greco ha dichiarato:

«L’Università è stata fondamentale nell’attrarre NTT DATA sul territorio. Il rinnovato interesse verso Rende non solo conferma il legame consolidato, ma apre a una fase nuova, più ambiziosa e sinergica per tutto l’ecosistema produttivo e istituzionale locale».

Grazie all’offerta multidisciplinare dell’Unical, spaziando dalla chimica dei materiali alla comunicazione e dai media digitali alle discipline umanistiche, è possibile sviluppare progetti innovativi in collaborazione con NTT DATA, valorizzando il talento locale e la ricerca scientifica.

Rende, polo di innovazione e tecnologia

Alla riunione hanno partecipato anche Massimo La Deda, docente Unical e consigliere comunale di Rende, e il sindaco Sandro Principe, che ha ricordato le esperienze storiche della città nel settore tecnologico, come il CUD (Consorzio per l’Università a Distanza) e il CRAI (Consorzio per la Ricerca e le Applicazioni in Informatica).

«Rende ha una lunga tradizione di innovazione e tecnologia – ha sottolineato il sindaco – e sostiene con entusiasmo il rilancio di NTT DATA sul territorio, anche attraverso possibili investimenti infrastrutturali».

Il rilancio strategico di NTT DATA in Calabria

Il CEO di NTT DATA Italia, Ludovico Diaz, ha evidenziato il ruolo strategico dell’Italia e in particolare del polo di Rende, dove sono impiegate oltre 400 persone:

«Rende rappresenta una realtà di eccellenza: i colleghi internazionali apprezzano qualità e competenze locali. Con oltre vent’anni di presenza, rilanciamo il nostro progetto, investendo nei talenti formati all’Unical».

Il vicepresidente, Pietro Scarpino, ha aggiunto che il nuovo corso di collaborazione punterà a integrare know-how accademico e tecnologie avanzate, utilizzando strumenti di simulazione per la pianificazione urbana e lo sviluppo locale. Rende diventerà così un laboratorio per sperimentare soluzioni innovative a beneficio della comunità e delle istituzioni.