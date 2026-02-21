Nue 112, la Calabria tra le più efficienti: oltre un milione di chiamate d’emergenza nel 2025

REGGIO CALABRIA – Nell’ambito della Giornata Europea del Nue 112 – Numero unico europeo – la Calabria si distingue per risultati e qualità del servizio. Il servizio è attivo su tutto il territorio regionale dal marzo 2024. Nel 2025 la Centrale unica di risposta ha gestito complessivamente 1.083.287 chiamate. Di queste, il 53,3% – pari a 578.460 telefonate – è stato filtrato perché improprio o non urgente, consentendo alle strutture operative di concentrarsi sulle reali emergenze.

NUE 112, servizio attivo in Calabria da marzo

Le chiamate classificate come emergenza e trasferite agli enti competenti sono state 504.827:

– 140.653 ai Carabinieri,

– 78.892 alla Polizia di Stato,

– 90.007 ai Vigili del Fuoco,

– 194.059 al Soccorso sanitario

– 615 alla Capitaneria di Porto.

Il tempo medio di risposta nel 2025 è stato di 6,2 secondi, un dato “ampiamente inferiore allo standard previsto dal ministero dell’Interno”, che colloca la Centrale unica regionale Calabria tra le realtà più efficienti a livello nazionale. Il sistema si avvale di tecnologie avanzate come l’e-Call per la segnalazione automatica degli incidenti stradali, l’app “Where Are U” per richieste di aiuto anche via chat o chiamata silenziosa e l’integrazione dei sistemi di geolocalizzazione.

Dal 2025 sono attivi o in fase di sperimentazione protocolli specifici per la tutela del personale sanitario, la gestione di eventi meteo e incendi, l’allerta precoce per eventi gravi e il contrasto alla violenza di genere attraverso il “Codice Rosso”. In Calabria il servizio è garantito da 43 operatori specializzati e da un responsabile.

“L’impegno congiunto dell’Amministrazione centrale, della Prefettura, delle Forze di Polizia, dei servizi di soccorso e degli enti territoriali – conclude la Prefettura – assicura un presidio costante a tutela della sicurezza pubblica, confermando il Nue 112 quale strumento imprescindibile al servizio della collettività”.