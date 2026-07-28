COSENZA –È stato presentato questa mattina, nella sala operativa della Centrale 118 di via degli Stadi, a Cosenza, il numero europeo 116117, il nuovo servizio regionale dedicato alle richieste di assistenza sanitaria che non rivestono carattere d’urgenza. Alla presentazione hanno partecipato il direttore generale di Azienda Zero, Gandolfo Miserendino, il direttore amministrativo Dario Padrone e il direttore generale del Dipartimento Salute della Regione Calabria, Ernesto Esposito. Con l’attivazione del numero armonizzato 116117, la Calabria si allinea agli standard sanitari europei già adottati da diverse regioni italiane, dotandosi di uno strumento pensato per orientare i cittadini verso il percorso di cura più appropriato senza intasare i canali dedicati alle emergenze.

Il direttore generale del Dipartimento Salute della Regione Calabria, Ernesto Esposito, ha sottolineato come il nuovo servizio rappresenti uno dei tasselli della più ampia riorganizzazione del sistema dell’emergenza-urgenza regionale. «Il numero unico 116117 – ha evidenziato – consentirà di intercettare immediatamente il bisogno del cittadino e di smistarlo al servizio competente. È collegato alle Centrali Operative Territoriali, che coordinano i diversi percorsi assistenziali, dalle dimissioni protette all’assistenza domiciliare, fino all’eventuale inserimento in strutture di ricovero. Le Centrali Operative Territoriali sono dedicate agli operatori sanitari, mentre il 116117 rappresenta il punto di accesso per tutti i cittadini».

Numero europeo 116117: 16 operatori e attivo 24 ore su 24

Il servizio è operativo tutti i giorni, 24 ore su 24, ed è gestito da Azienda Zero attraverso una centrale operativa dedicata. La struttura può contare su 16 operatori, organizzati su turni per garantire una copertura continua, affiancati in modo costante da un medico che valuta le richieste in arrivo. Gli operatori, insieme al medico di turno, indirizzano il cittadino verso il percorso assistenziale più adatto alle sue esigenze, che può riguardare: la continuità assistenziale, l’accesso ai servizi territoriali, l’assistenza domiciliare, le informazioni su ricoveri in strutture sanitarie e sociosanitarie e le dimissioni protette.

116117 e 112: due numeri, due funzioni distinte

Uno degli aspetti su cui la Regione ha voluto insistere è la netta distinzione di ruolo tra i due numeri. Come ha chiarito il direttore generale di Azienda Zero, Gandolfo Miserendino, il 112 resta il riferimento esclusivo per le chiamate urgenti, mentre il 116117 è pensato per tutte le richieste che non rappresentano un’emergenza: informazioni, orientamento, assistenza sanitaria di base. La distinzione punta a un obiettivo preciso: ridurre gli accessi impropri ai Pronto Soccorso e le chiamate non pertinenti al numero unico di emergenza, liberando risorse per le reali situazioni critiche.

«È importante distinguere tra il 112 e il 116117 – ha spiegato Miserendino –. Il primo è dedicato alle chiamate urgenti, il secondo alle richieste non urgenti. Quando un cittadino ha bisogno di un’informazione o di un’assistenza che non rappresenta un’emergenza, potrà rivolgersi al 116117, che lo indirizzerà verso il percorso assistenziale più appropriato».

Il collegamento con le Centrali Operative Territoriali

Secondo Ernesto Esposito, direttore generale del Dipartimento Salute della Regione Calabria, il 116117 si inserisce in un disegno più ampio di riorganizzazione del sistema dell’emergenza-urgenza regionale. Il nuovo numero è infatti collegato alle Centrali Operative Territoriali (COT), che coordinano i diversi percorsi assistenziali sul territorio. Mentre le COT restano uno strumento dedicato agli operatori sanitari, il 116117 rappresenta invece il punto di accesso diretto per i cittadini, capace di intercettare il bisogno e smistarlo rapidamente verso il servizio competente.

Stessa sede del 118, ma servizi distinti

Per motivi organizzativi e logistici, la nuova centrale operativa condivide gli spazi con la Centrale Operativa 118 di via degli Stadi. Si tratta però di una convivenza solo fisica: i due servizi mantengono funzioni completamente separate. Il 118-112 continua a occuparsi esclusivamente delle emergenze e urgenze sanitarie, mentre Il 116117 diventa il riferimento unico per tutte le richieste non urgenti. Questa collocazione condivisa consentirà comunque una gestione integrata tra i diversi livelli di assistenza, favorendo un flusso di informazioni più rapido tra i due servizi.

L’introduzione del 116117 in Calabria risponde a tre esigenze principali: Facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi sanitari territoriali, garantire risposte più appropriate ai bisogni non urgenti e alleggerire il carico di Pronto Soccorso e numero di emergenza 112. Attraverso il coordinamento con le Centrali Operative Territoriali, il servizio dovrebbe inoltre favorire una maggiore continuità assistenziale, permettendo ai Pronto Soccorso di concentrarsi sulle situazioni realmente critiche.