Nuovo blitz interforze all’Autostazione di Cosenza: 184 persone identificate e 90 veicoli controllati

COSENZA – Prosegue con determinazione l’azione di contrasto alla microcriminalità e al degrado urbano nella città di Cosenza. Nella giornata di ieri, la piazza delle Province e l’area dell’Autostazione di Cosenza sono state teatro di una nuova e imponente operazione straordinaria di controllo del territorio ad “alto impatto”, finalizzata a incrementare la sicurezza dei cittadini e degli viaggiatori.

L’operazione, coordinata direttamente dalla Questura di Cosenza, ha visto la sinergia di tutte le forze dell’ordine del territorio. Un dispositivo di sicurezza capillare che ha schierato in campo: Polizia di Stato (Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico), Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza, il reparto Prevenzione Crimine ‘Calabria Settentrionale’ e la Polizia Locale.

I numeri dell’operazione di sicurezza

L’intenso pattugliamento nell’area delle autolinee ha consentito di raggiungere risultati significativi in termini di prevenzione e monitoraggio del territorio: 184 persone identificate, a testimonianza della capillare attività di verifica, 53 soggetti con precedenti di polizia individuati e sottoposti a controlli approfonditi, 24 cittadini stranieri fermati per verifiche sulla regolarità della posizione sul territorio nazionale e 90 veicoli controllati nell’ambito del monitoraggio della circolazione stradale nella zona.

Autostazione di Cosenza: presidio costante

L’area dell’Autostazione di Cosenza è da tempo attenzionata dalle forze dell’ordine per prevenire fenomeni di illegalità diffusa a seguito di numerose segnalazioni di residenti, commerciati e pendolari ed episodi di microcriminalità. Il coordinamento interforze conferma la volontà di mantenere alto il livello di guardia, garantendo una presenza costante e visibile dello Stato nei punti più sensibili del capoluogo d’Anni.