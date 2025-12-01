Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Nuove nomine arcivescovili in alcune parrocchie di Cosenza e provincia

Area Urbana

Nuove nomine arcivescovili in alcune parrocchie di Cosenza e provincia

L’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, monsignor Giovanni Checchinato ha provveduto ad alcune nuove nomine arcivescovili alcune effettive da gennaio 2026

Pubblicato

2 minuti fa

il

Giovanni Checchinato

COSENZA – Monsignor Giovanni Checchinato, arcivescovo metropolita della diocesi di Cosenza-Bisignano, ha provveduto alle seguenti nomine arcivescovili, alcune effettive a partire dal prossimo anno. Queste le nuove nomine: Don Aldo Giovinco, parroco del Sacro Cuore di Gesù e Madonna di Loreto in Cosenza dal 31 gennaio 2026., Don Francesco Iaquinta parroco in solidum della parrocchia Santi Pietro e Paolo in Cosenza dal 12 gennaio 2026.

Ancora, Don Rocco Balsano amministratore della Parrocchia dell’Immacolata Concenzione in Torano Scalo e Don Luciano Fiorentino Assistente dell’Agesci – Zona Passo del Pellegrino. Queste 4 nuove nomine vanno ad aggiungersi a quelle comunicate ad agosto del 2025 e diventate effettive dal mese di ottobre.

 

 

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA