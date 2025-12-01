Nuove nomine arcivescovili in alcune parrocchie di Cosenza e provincia

COSENZA – Monsignor Giovanni Checchinato, arcivescovo metropolita della diocesi di Cosenza-Bisignano, ha provveduto alle seguenti nomine arcivescovili, alcune effettive a partire dal prossimo anno. Queste le nuove nomine: Don Aldo Giovinco, parroco del Sacro Cuore di Gesù e Madonna di Loreto in Cosenza dal 31 gennaio 2026., Don Francesco Iaquinta parroco in solidum della parrocchia Santi Pietro e Paolo in Cosenza dal 12 gennaio 2026.

Ancora, Don Rocco Balsano amministratore della Parrocchia dell’Immacolata Concenzione in Torano Scalo e Don Luciano Fiorentino Assistente dell’Agesci – Zona Passo del Pellegrino. Queste 4 nuove nomine vanno ad aggiungersi a quelle comunicate ad agosto del 2025 e diventate effettive dal mese di ottobre.