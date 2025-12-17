Nuovo corso per il PD a Montalto Uffugo: ecco la squadra che guiderà i dem

MONTALTO UFFUGO (CS) – Il PD – Partito Democratico – si riorganizza sul territorio di Montalto Uffugo. Durante l’ultima direzione cittadina, il segretario Francesco Gerundino ha delineato il nuovo assetto che accompagnerà l’azione politica dei dem nei prossimi mesi, caratterizzati da sfide cruciali sia a livello locale che nazionale. Dopo un’attenta analisi della situazione politica attuale, Gerundino ha ufficializzato i nomi che comporranno la Segreteria politica.

Pd Montalto Uffugo: squadra e ruoli

Un mix di esperienza e nuove energie che vede Bianca Verbeni nel ruolo di vice-segretaria, mentre il coordinamento generale è affidato a Francesco De Luca. La comunicazione, pilastro fondamentale per il dialogo con i cittadini, sarà curata da Mattia Belmonte, mentre il raccordo con l’attività amministrativa sarà garantito dalla presenza del consigliere comunale Rocco Raimondo.

Particolare attenzione è stata rivolta alle nuove generazioni: ad Antonio Puntillo è stato infatti assegnato il compito strategico di organizzare e rilanciare i Giovani Democratici, con l’obiettivo di rendere il partito un punto di riferimento per i ragazzi del territorio. La vera novità del nuovo corso è l’istituzione di aree tematiche specifiche, pensate per supportare l’azione politica con un approccio tecnico e partecipativo. Economia: affidata alla guida autorevole del Prof. Francesco Aiello. Agricoltura: settore chiave per l’area territoriale, affidato a Giuseppe Orrico. Politiche Sociali e Diritti: rispettivamente assegnati ad Angela Vetere e Gabriella De Vincenti. Formazione Politica: un ruolo di rilievo sarà ricoperto da Emilio Viafora, che metterà il suo impegno nella crescita culturale e politica della base.

Francesco Gerundino: “Felice di contare su una squadra giovane”

Visibilmente soddisfatto, Francesco Gerundino ha commentato così la nascita della nuova squadra: “sono felice di poter contare su un’organizzazione giovane, rinnovata e ricca di competenze. È un PD che si dimostra finalmente all’altezza degli impegni e delle sfide che ci attendono. Con queste diverse esperienze messe a sistema, saremo in grado di incidere realmente sul futuro di Montalto Uffugo”. Con questo assetto, il PD di Montalto Uffugo punta a superare la fase del dibattito interno per proiettarsi verso una fase di proposta concreta, puntando sulla qualità dei suoi interpreti e sulla capillarità dei dipartimenti tematici.