Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Nuovo ospedale di Cosenza, De Salazar: “Sanità in miglioramento”. Guccione: “Occasione per fermare l’emigrazione sanitaria”

Area Urbana

Nuovo ospedale di Cosenza, De Salazar: “Sanità in miglioramento”. Guccione: “Occasione per fermare l’emigrazione sanitaria”

Al dibattito del PD, De Salazar evidenzia i progressi della sanità locale, mentre per il policlinico universitario Guccione spera possa ridurre l’emigrazione sanitaria in Calabria

Pubblicato

1 minuto fa

il

COSENZA – Per il direttore dell’Azienda Ospedaliera, Vitaliano De Salazar, intervenuto al dibattito del PD sul nuovo ospedale di Cosenza, nel corso del quale il presidente Roberto Occhiuto ha illustrato il progetto del polo sanitario che sorgerà presso l’Università della Calabria, i dati cominciano a dimostrare che in questa città la sanità inizia a essere degna di questo nome. De Salazar ha specificato che, nonostante ci sia ancora qualcosa da sistemare, “il percorso virtuoso però, – ha ribadito – è stato avviato”.

Nuovo ospedale di Cosenza, De Salazar: “sanità in miglioramento”. Guccione: “occasione per fermare l’emigrazione sanitaria”

Nuovo ospedale di Cosenza, il parole di Guccione

Per il dem Carlo Guccione, invece, il nuovo ospedale dovrà rappresentare un’occasione per costruire un processo di riforma del sistema sanitario calabrese, in modo da rispondere alle esigenze di cura dei cittadini ed evitare così l’emigrazione sanitaria.

 

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social