Nuovo ospedale di Cosenza, De Salazar: “sanità in miglioramento”. Guccione: “occasione per fermare l’emigrazione sanitaria”

COSENZA – Per il direttore dell’Azienda Ospedaliera, Vitaliano De Salazar, intervenuto al dibattito del PD sul nuovo ospedale di Cosenza, nel corso del quale il presidente Roberto Occhiuto ha illustrato il progetto del polo sanitario che sorgerà presso l’Università della Calabria, i dati cominciano a dimostrare che in questa città la sanità inizia a essere degna di questo nome. De Salazar ha specificato che, nonostante ci sia ancora qualcosa da sistemare, “il percorso virtuoso però, – ha ribadito – è stato avviato”.

Nuovo ospedale di Cosenza, il parole di Guccione

Per il dem Carlo Guccione, invece, il nuovo ospedale dovrà rappresentare un’occasione per costruire un processo di riforma del sistema sanitario calabrese, in modo da rispondere alle esigenze di cura dei cittadini ed evitare così l’emigrazione sanitaria.