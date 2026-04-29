Nuovo ospedale di Cosenza, ecco come sarà: 180mila m², 800 posti letto, 21 sale operatorie e 100mila accessi al Ps

CATANZARO – Il nuovo ospedale di Cosenza che sorgerà nei pressi dell’Università della Calabria prende forma. Lo ha presentato ieri sera, a sorpresa, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto prendendo parte ad un incontro promosso dal Pd sul tema.

Il governatore ha sparigliato le carte annunciando non solo che i fondi ci sono ma che i lavori potrebbero iniziare entro la fine dell’anno. “È stato presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica, che abbiamo concluso dando alle imprese 60 giorni di tempo per realizzarlo. Potremmo cominciare i lavori anche per fine anno. – ha spiegato il presidente – I fondi ci sono, anzi, non c’è mai stato un problema di fondi per gli investimenti in Calabria. Se siete d’accordo – ha detto – ve lo mostro in anteprima, così potete vedere come sarà il nuovo ospedale di Cosenza”.

Nuovo ospedale di Cosenza: come sarà fattivamente

Il governatore ha mostrato per la prima volta le slide che illustrano il progetto del nuovo polo sanitario illustrando ai presenti, tramite un rendering, come sarà fattivamente. Nelle slide le primissime immagini del nosocomio che sorgerà a Rende.

Non solo organizzazioni su carta. Il lavoro è fattivo e procede velocemente: “Il terreno – ha aggiunto il governatore – è già disponibile e abbiamo ottenuto poteri straordinari che ci hanno permesso di accelerare i tempi. Al termine della verifica, tra 30 giorni, avremo il progetto Inail, che consentirà di bandire l’appalto integrato”.

I numeri del nuovo polo sanitario

Ma come sarà nella pratica il nuovo ospedale di Cosenza? Anche su questo Occhiuto ha svelato diversi dettagli con numeri alla mano. “Il nuovo ospedale – ha aggiunto Occhiuto – avrà 821 posti letto e 47 posti tecnici, con un incremento di 311 posti letto rispetto all’attuale”. Ma non è tutto.

“Ci sarà un nuovo polo territoriale interconnesso con l’Unical, – ha spiegato il governatore andando ancora di più nel dettaglio – un ampio utilizzo di robotica e automazione, in linea con la vocazione che l’ospedale sta assumendo oggi. Il pronto soccorso è progettato per gestire 100.000 accessi e si estenderà su una superficie di 180.000 m quadrati, con 1.700 parcheggi”.

“Stiamo già lavorando alle strade di collegamento – ha concluso Occhiuto – poiché, come sapete, lo svincolo autostradale di Settimo verrà dismesso. Stiamo collegando lo svincolo autostradale di Settimo con le strade che interconnetteranno l’ospedale. Abbiamo le risorse Inail e i 349 milioni necessari per il primo stralcio del primo lotto, che andrà subito in appalto”.