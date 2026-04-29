Nuovo ospedale di Cosenza, Occhiuto: “appalto entro giugno, lavori già a fine anno”

COSENZA – Con queste parole, il direttore dell’A.O., Vitaliano De Salazar, intervenuto al dibattito organizzato dal circolo cittadino del PD di Cosenza sul nuovo ospedale, ha anticipato la novità annunciata dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, anche lui tra i relatori dell’incontro.

Occhiuto ha dichiarato che il documento di fattibilità sarà consegnato all’Inail entro giugno, così da poter bandire l’appalto; i lavori potrebbero iniziare già entro la fine dell’anno. Durante l’intervento sono state inoltre mostrate sempre dallo stesso Occhiuto, a sorpresa, ironizzando sul fatto che le mostra in un incontro organizzato dal Partito Democratico, alcune slide del nuovo policlinico universitario.

Il presidente ha poi rassicurato anche sul fronte delle risorse, spiegando che sono già disponibili i fondi della prima ripartizione Inail e che, come avvenuto per altre regioni, sono state richieste ulteriori assegnazioni.

Occhiuto: “non c’è mai stato un problema di fondi per gli investimenti in Calabria”

“Con questi primi fondi – ha spiegato Occhiuto – cominceranno comunque i lavori, perché abbiamo previsto più lotti. In ogni caso non c’è mai stato un problema di fondi per gli investimenti in Calabria; piuttosto, in passato, non si è investito nelle strutture sanitarie. Da quando ci sono io – ha aggiunto – basta guardare ai cantieri avviati in Calabria, dai quali sorgeranno i nuovi ospedali”.

Infine, sulla questione della carenza di 230 posti letto rispetto ai 730 previsti per l’Annunziata, sollevata da tempo dal dem Carlo Guccione, Occhiuto ha precisato che il divario sarà colmato dagli 800 posti letto previsti nel nuovo policlinico universitario.