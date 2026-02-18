Segnala una notizia

Ciclone Harry, Occhiuto: “Dal governo risposta rapida e concreta, avanti con la ripartenza”

Calabria

LA RIPARTENZA

ll governatore della Calabria Roberto Occhiuto esulta per i fondi stanziati dal governo relativamente ai danni subiti dal ciclone Harry

Roberto Occhiuto calabria bandi

ROMA – Il governatore della Calabria Roberto Occhiuto esulta per i fondi stanziati dal governo relativamente ai danni subiti dal ciclone Harry.

“Il governo ha dimostrato tempestività e attenzione concreta verso i territori colpiti dal ciclone Harry. Dopo i primi 100 milioni di euro stanziati per fronteggiare le primissime emergenze, sono stati destinati oltre un miliardo di euro a Calabria, Sicilia e Sardegna. È un intervento significativo, che rappresenta un sostegno reale per cittadini e imprese duramente provati, e che consente di avviare un percorso serio di ristoro dei danni e di ripartenza economica”.

“Come Regione – ha concluso Occhiuto – continueremo a operare in stretta sinergia con l’esecutivo nazionale e con la Protezione Civile, anche alla luce della nuova ondata di maltempo che ha interessato la Calabria nei giorni scorsi, per assicurare ai nostri cittadini risposte rapide, efficaci e all’altezza delle difficoltà affrontate”, conclude.

