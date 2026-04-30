Occhiuto: «Dimettermi da vicesegretario FI? No, resto insieme a Tajani»

COSENZA – “Non mi dimetto da vicesegretario di Forza Italia, rimango fino alla fine insieme a Tajani”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, rispondendo a una domanda sulla solidità del suo ruolo nel corso della trasmissione ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1.

Occhiuto: “Senza Tajani non ci sarebbe nemmeno FI”

“Senza Tajani non ci sarebbe stata nemmeno Forza Italia, ci avreste scommesso che sarebbe rimasta in piedi dopo la scomparsa di Berlusconi? Marina e Piersilvio lo sanno, poi certo si può sempre far meglio”, ha spiegato Occhiuto. “In Forza Italia comanda il segretario nazionale che è Tajani, non è un partito dove si comanda”, ha detto rispondendo a una domanda sul tema. “Ancora il nome di Berlusconi ha un suo potere evocativo. La linea la diamo tutti e Tajani fa sintesi“, ha aggiunto.

“Il governo è molto saldo. Gli italiani non pensano più al referendum ma alle bollette, al caro energia, a ciò che potrà essere l’effetto della guerra. Sono preoccupato per la crisi energetica in Italia e in Calabria”, ha detto Occhiuto.