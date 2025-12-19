Ok dalla Cosfel alle assunzioni per la Provincia di Cosenza e 12 Comuni

COSENZA – La Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (Cosfel) del ministero dell’Interno ha dato parere favorevole alle delibere presentate dalla Provincia di Cosenza e da 12 Comuni calabresi in materia di assunzioni e rideterminazione delle dotazioni organiche. La decisione è stata assunta il 17 dicembre nel corso della seduta presieduta dalla sottosegretaria all’Interno con delega agli Enti locali, Wanda Ferro.

Il via libera riguarda, oltre alla Provincia di Cosenza, i Comuni di:

– Aprigliano (Cs)

– Castrolibero (Cs)

– Sant’Agata di Esaro (Cs)

– San Nicola Arcella (Cs)

– Paola (Cs)

– Cetraro (Cs)

– Amantea (Cs)

– Marzi (Cs)

– Rombiolo (Vv)

– Gioia Tauro (Rc)

– Cinquefrondi (Rc)

– Gioiosa Ionica (Rc)

Per Wanda Ferro si tratta di un passaggio significativo che consente agli enti coinvolti di rafforzare le proprie strutture amministrative e rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini.

Sempre nell’ambito delle competenze della Cosfel, per quanto concerne i profili attinenti alla finanza locale, è stato inoltre esaminato il piano di estinzione del Comune di Gioia Tauro, confermando l’attenzione del ministero anche agli aspetti di riequilibrio finanziario degli enti.

“Il Viminale – ha affermato Wanda Ferro – conferma la propria vicinanza agli enti locali, affiancandoli non solo con risorse economiche, ma anche nel consolidamento delle competenze e dell’organizzazione amministrativa. Rafforzare la pubblica amministrazione, dotandola di professionalità adeguate e strumenti efficaci, è un passaggio decisivo per assicurare servizi di qualità ai cittadini e per sostenere lo sviluppo dei territori e la coesione sociale”.