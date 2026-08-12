Omicidio in Calabria, 21enne ucciso a colpi di pistola in pieno centro: è caccia all’assassino

CUTRO (KR) – Omicidio in pieno centro abitato a Cutro, nel Crotonese. La vittima è un 21enne di nazionalità bulgara ucciso a colpi d’arma da fuocoe. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un uomo del posto. Dopo l’aggressione, il presunto responsabile si sarebbe dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Crotone, impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

La vittima dell’omicidio, tra le ipotesi anche la pista sentimentale

Il giovane viveva da tempo a Cutro ed era conosciuto nella comunità locale anche per la sua attività lavorativa: faceva infatti il cameriere in un noto locale del paese. Al momento non sono ancora disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica della sparatoria né sulle circostanze che hanno preceduto l’omicidio. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze ed elementi utili per individuare il responsabile.

L’autore degli spari, secondo le prime informazioni, sarebbe ancora ricercato. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbe anche quella di una questione sentimentale all’origine del gesto, ma si tratta di un elemento ancora da verificare. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’omicidio e chiarire il movente, mentre prosegue la ricerca dell’uomo che avrebbe esploso i colpi contro il 21enne.

I militari stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire la dinamica dell’omicidio ed avrebbero già individuato il presunto autore dell’omicidio avviando quindi le ricerche.