Vendeva online maglie false delle grandi squadre di calcio, scatta il sequestro

Calabria

L’attività di monitoraggio del web e dei social network ha consentito ai finanzieri di individuare e segnalare alla Procura un catanzarese

1 ora fa

CATANZARO – Numerosi capi d’abbigliamento sportivi contraffatti sono stati sequestrati dai finanzieri del Gruppo di Catanzaro. In particolare, l’attività di monitoraggio del web e dei social network ha consentito ai finanzieri di individuare e segnalare alla Procura della Repubblica, un catanzarese dedito alla gestione di un vero e proprio negozio on-line, tramite il quale commercializzava capi di abbigliamento sportivi, in particolar modo magliette e completi di note squadre di calcio sia italiane che estere.

I successivi controlli, svolti sotto il coordinamento della Procura, hanno portato gli investigatori a trovare nella disponibilità del commerciante, numerosi capi di abbigliamento sportivi destinati alla vendita, contraddistinti da noti marchi oggetto di contraffazione – Adidas, Nike, Puma – riproducenti maglie di squadre di calcio in violazione, ancvhe, dei diritti dei club iscritti alla Lega calcio di serie A. I finanzieri hanno anche trovato 294 termoadesivi, costituiti da numeri e soprattutto dai cognomi di noti campioni del calcio nazionale.

