Orsomarso: rifiuti abbandonati nell’area protetta del fiume Lao, droni incastrano i responsabili

ORSOMARSO (CS) – Alcuni responsabili dell’abbandono illecito di rifiuti nell’area protetta del fiume Lao, nel territorio di Orsomarso, sono stati individuati e segnalati alla Procura della Repubblica di Paola. L’operazione è stata condotta dalle guardie ambientali volontarie dell’associazione Gaia Odv, che hanno documentato gli episodi attraverso un’attività di osservazione diretta e l’utilizzo di droni.

Orsomarso, i controlli nell’area protetta del fiume Lao

Le immagini raccolte sono state successivamente consegnate alla Polizia locale di Orsomarso, che ha provveduto alle segnalazioni all’autorità giudiziaria. Le verifiche proseguono per identificare anche gli eventuali committenti che avrebbero incaricato gli esecutori dello smaltimento illecito. Nell’area, a breve distanza dal fiume Lao, sono stati rinvenuti diversi tipi di rifiuti, tra cui vecchi materassi, contenitori in plastica e materiali metallici, con conseguente deturpazione di una zona di particolare pregio ambientale.

L’appello di Gaia Odv

“L’obiettivo è tutelare il territorio e contrastare ogni forma di illecito ambientale“, ha dichiarato il coordinatore regionale di Gaia Odv, Francesco Corrado, invitando i cittadini a collaborare segnalando eventuali episodi di abbandono di rifiuti. I controlli nell’area protetta continueranno anche nelle prossime settimane, mentre si attende che l’autorità giudiziaria disponga le misure necessarie per la rimozione dei rifiuti e il ripristino delle aree interessate.