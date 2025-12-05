Ospedale di Cariati, da tre mesi lavoratori senza stipendio: Laghi chiede interventi urgenti

CARIATI – Undici lavoratori del servizio di igiene dell’ospedale di Cariati, dipendenti della Cooperativa Csf Costruzioni e Servizi Srl, sono da tre mesi senza stipendio. La situazione, denunciata dal consigliere regionale Ferdinando Laghi, mette a rischio la dignità e le condizioni economiche degli operatori e delle loro famiglie, soprattutto in vista delle festività natalizie.

Laghi annuncia la presentazione di un’interrogazione in Consiglio regionale per sollecitare risposte chiare e interventi risolutivi. «Serve un’azione immediata da parte dell’Asp di Cosenza – afferma – per sanare definitivamente la vertenza e garantire il ristoro dei lavoratori».

Il consigliere manifesta inoltre la propria solidarietà agli operatori, sottolineando l’importanza del loro lavoro di pubblica utilità, svolto nonostante le gravi difficoltà. La situazione richiede misure urgenti per tutelare i diritti dei lavoratori e riportare serenità nel personale sanitario coinvolto.