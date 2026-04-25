Ospedale di Cariati, in Regione il punto con Occhiuto: in arrivo relazione dettagliata su servizi e interventi

CATANZARO – Si è svolto ieri presso la Cittadella regione, alla presenza del governatore Roberto Occhiuto, un incontro sul futuro dell’ospedale di Cariati al quale hanno preso parte, oltre al sindaco, i gruppi di minoranza tra cui quello de Le Lampare. Un incontro richiesto e sollecitato in consiglio comunale proprio da quest’ultima compagine di minoranza nell’ambito delle iniziative intraprese per ottenere chiarezza e impegni concreti sul futuro del presidio sanitario Vittorio Cosentino.

Le richieste de Le Lampare sull’Ospedale di Cariati

Nel corso della riunione, fa sapere il gruppo Le Lampare “abbiamo ribadito le nostre richieste, già formalizzate nelle scorse settimane, tra le quali: il pieno ripristino del Laboratorio Analisi, con reinserimento nella rete regionale dei laboratori pubblici e funzionamento H18 con reperibilità, condizione indispensabile per garantire continuità diagnostica e supporto al presidio; la definizione di un cronoprogramma pubblico e verificabile su tutti i servizi del presidio: Pronto Soccorso, Consultorio, Radiologia, Reparto di Medicina, Casa della Salute/Casa della Comunità, Ospedale di Comunità e Ospedale di Zona Disagiata”.

Durante l’incontro, il presidente Occhiuto “ha riconosciuto nuovamente, davanti a tutti i presenti, il lavoro svolto dal nostro gruppo negli anni, definendolo fondamentale. – spiega Le Lampare –

Abbiamo asserito che questo riconoscimento senz’altro accresce la nostra responsabilità nel pretendere l’attuazione concreta dei servizi ottenuti grazie all’impegno della cittadinanza”.

Una relazione dettaglia entro maggio

Occhiuto ha inoltre comunicato che entro il 4 maggio sarà trasmessa al consiglio comunale di Cariati una relazione dettagliata su: servizi attivi, programmati, in fase di attivazione e sullo stato degli interventi strutturali e organizzativi.

“Si tratta di un passaggio essenziale per fornire alla comunità un quadro aggiornato e verificabile dell’offerta sanitaria. – spiega il gruppo – Sottolineiamo l’impegno personale assunto ieri dal presidente Occhiuto, per trasformare l’attuale Punto Prelievi in un vero Laboratorio Analisi H18 con reperibilità. Un obiettivo su cui lavoriamo da anni e che – come abbiamo ribadito anche ieri – può essere realizzato attraverso la modifica della rete regionale dei laboratori, che l’ASP di Cosenza dovrà recepire”.

Ulteriori richieste

Ma le richieste de Le Lampare non si fermano: “informazioni precise sul Pronto Soccorso, sul personale necessario al suo funzionamento e sull’attivazione di tutti gli altri servizi previsti. A seguito della relazione del 4 maggio, procederemo con un’ulteriore analisi e trarremo le conclusioni necessarie per valutare l’effettivo avanzamento degli impegni assunti”.

“Nel frattempo rimaniamo in costante attenzione, – concludono – pronti a vigilare su ogni passaggio e a pretendere che gli impegni presi vengano rispettati fino in fondo, per il bene di Cariati. Il ripristino del Laboratorio Analisi H18 con reperibilità resta per noi un obiettivo primario e imprescindibile, insieme alla piena chiarezza sul Pronto Soccorso, sul personale e su tutti i servizi che la comunità attende da anni”.