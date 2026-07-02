Ospedale di Castrovillari, la minoranza chiede un consiglio straordinario. Invitati anche Occhiuto e De Salazar

CASTROVILLARI (CS) – Di fronte ad una situazione sanitaria che appare sempre più critica e preoccupante, i consiglieri comunali di minoranza chiedono la convocazione di un consiglio comunale straordinario interamente dedicato alla sanità territoriale e al futuro dell’ospedale di Castrovillari.

Ospedale di Castrovillari, tra disservizi e senso di sfiducia

La richiesta, depositata oggi, è stata sottoscritta da Ferdinando Laghi (Solidarietà e Partecipazione), Luca Donadio (Uniti Civicamente), Melania Spinicci (Onda Civica), Vincenzo Covucci (Partito Democratico), Ernesto Bello (Progressisti per Castrovillari) e Rosa Saraceni (Democratici per Castrovillari).

“La salute dei cittadini non può più attendere – dicono in una nota i consiglieri – I disservizi si susseguono quotidianamente, le liste d’attesa si allungano, la carenza di personale continua a mettere sotto pressione gli operatori sanitari e a compromettere la qualità dell’assistenza, mentre cresce il senso di sfiducia e di abbandono vissuto dai cittadini del territorio, con conseguente abbandono, per chi può permetterselo della sanità pubblica, a favore di quella privata”.

L’appello della minoranza: “Tempo della responsabilità”

“La salute non può e non deve nutrirsi di polemiche né di appartenenze politiche – chiariscono – È il tempo della responsabilità. Il consiglio comunale deve diventare il luogo attraverso cui l’intera città prende coscienza della gravità della situazione e parla con una voce sola, chiedendo interventi concreti e immediati per salvaguardare il diritto alla salute dell’intero comprensorio del Pollino”.

L’invito a partecipare rivolto ad Occhiuto e De Salazar

“Lo Statuto comunale prevede che, a seguito della richiesta sottoscritta dal numero necessario di consiglieri, il Consiglio Comunale sia convocato entro venti giorni dal deposito. – spiegano – L’obiettivo è quello di costruire una posizione istituzionale forte e condivisa da portare davanti alla Regione Calabria e all’ASP di Cosenza, affinché vengano assunte decisioni non più rinviabili per il rilancio del nosocomio di Castrovillari e della sanità territoriale”. Motivo questo che ha spinto i consiglieri ad invitare anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nella qualità di Commissario alla Sanità, e il Direttore Generale dell’ASP di Cosenza, Vitaliano De Salazar, affinché il confronto avvenga pubblicamente, davanti ai rappresentanti della comunità e ai cittadini.