Ospedale di Cosenza: nuovo corso per Nefrologia sotto la guida di Michele Provenzano

COSENZA – La Nefrologia dell’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza apre una nuova fase del proprio percorso clinico e scientifico, nel segno della continuità assistenziale e del rafforzamento della collaborazione con l’Università della Calabria. La guida dell’Unità operativa complessa passa dal dottor Gianluigi Zaza al dottor Michele Provenzano, ricercatore giunto all’Unical dopo essersi formato nelle prestigiose scuole nefrologiche di Napoli e Bologna, specializzandosi nelle malattie renali acute e croniche e nel trapianto di rene.

Nefrologia affidata al dott. Provenzano

Michele Provenzano è attivamente impegnato nella ricerca, collaborando con centri europei e americani su progetti innovativi di medicina di precisione e partecipando a programmi promossi dalle principali istituzioni scientifiche mondiali nel campo delle malattie renali e metaboliche. A livello nazionale, ricopre incarichi di rilievo all’interno della Società Italiana di Nefrologia, contribuendo ai lavori su modelli di cura e gestione della malattia renale cronica, e rappresenta la disciplina in sedi di coordinamento tra le principali società medico-scientifiche italiane.

L’Azienda ospedaliera di Cosenza e l’Università della Calabria, sotto la guida del direttore generale Vitaliano De Salazar e del rettore Gianluigi Greco, considerano questo passaggio un’opportunità di consolidamento e rinnovamento, capace di coniugare esperienza e nuove traiettorie di ricerca, con l’obiettivo di offrire ai pazienti percorsi di cura sempre più qualificati e di rafforzare il ruolo della Nefrologia di Cosenza nel panorama scientifico nazionale. «Con il professor Provenzano, l’ospedale avrà un futuro certo denso di successi – ha dichiarato il direttore De Salazar – tra i primi l’aspettativa di aumento dei trapianti di rene attraverso un migliore rapporto con l’intero sistema istituzionale e associativo regionale.»

Il rettore Greco ha rivolto al dottor Provenzano un augurio di buon lavoro: «Questa scelta valorizza il contributo che i giovani ricercatori possono offrire in termini di energia, apertura internazionale e capacità di interpretare le nuove sfide della medicina contemporanea. La sua esperienza, maturata in contesti scientifici di alto livello, rappresenta un investimento sul futuro della nefrologia cosentina e sul rafforzamento del legame tra ricerca e cura».