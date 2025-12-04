Ospedale di Cariati, i lavoratori del servizio di pulizie denunciano: «Senza stipendio da 3 mesi»

CARIATI (CS) – Gli 11 lavoratori del servizio pulizie dell’Ospedale di Cariati, dipendenti della Cooperativa CSF Costruzioni e Servizi Srl, tramite l’associazione Le Lampare – Basso Jonio Cosentino – Cariati denunciano “da quasi tre mesi non riceviamo lo stipendio”.

Dal mese di giugno, inoltre, aggiungono i lavoratori che “la trattenuta del quinto, non viene trasferita alle banche: veniamo sollecitati dai creditori, mentre i soldi trattenuti non risultano versati. È un doppio torto che pesa sulle nostre vite” denunciano.

Ospedale di Cariati, i lavoratori senza stipendio si appellano alle istituzioni

“Eppure, nonostante tutto, continuiamo a garantire anche doppi turni, mossi dall’amore per i malati e dal senso di responsabilità verso chi ogni giorno presta servizio nell’ospedale. Con il Natale alle porte, le nostre famiglie vivono una condizione di grave difficoltà e angoscia”.

I lavoratori impiegati presso il nosocomio fanno appello all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, alle istituzioni locali e alla comunità civile “affinché si intervenga immediatamente per garantire i nostri diritti e la dignità di chi lavora. Intanto, oggi, abbiamo chiesto un incontro al Prefetto per tramite dei nostri rappresentanti sindacali. Non chiediamo privilegi, – concludono – ma giustizia e rispetto”.