Ospedale di Castrovillari, Riccardo Rosa smentisce la chiusura di Emodinamica

CASTROVILLARI (CS) – Il consigliere regionale Riccardo Rosa smentisce la possibile chiusura di Emodinamica dell’ospedale di Castrovillari. Un esito emerso nella giornata di oggi quando lo stesso Rosa, come ha spiegato tramite i social, si è recato presso il reparto di cardiologia dell’ospedale di Castrovillari.

Il consigliere ha parlato con il dottor Giovanni Bisignani “nostro eccellente primario, riguardo alle problematiche emerse a mezzo stampa nella giornata di ieri relative all’Emodinamica e al futuro del reparto”. Un incontro che ha permesso di dare una prima certezza, dopo l’allarme lanciato nella giornata di ieri dal consigliere Ferdinando Laghi.

Ospedale di Castrovillari, Rosa: “No agli allarmismi”

“Desidero smentire categoricamente qualsiasi insinuazione riguardante una possibile chiusura del servizio di emodinamica e ribadire l’impegno per il potenziamento del reparto stesso. -ha detto Rosa – La questione riguarda esclusivamente il trasferimento di un medico e di un’infermiera, su cui stiamo già lavorando”.

“Il reparto è gestito in modo esemplare e voglio ringraziare tutto il personale per l’importante lavoro che svolge. È davvero spiacevole – conclude il consigliere regionale di Noi Moderati – vedere parte della politica ingigantire i problemi, creando allarmismi su situazioni circoscritte. Continuerò a sostenere il nostro sistema sanitario con serietà e dedizione”.