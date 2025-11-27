Segnala una notizia

Ospedale di Castrovillari, Riccardo Rosa smentisce la chiusura di Emodinamica

Ospedale di Castrovillari, Riccardo Rosa smentisce la chiusura di Emodinamica

Un esito emerso nella giornata di oggi quando il consigliere regionale si è recato presso il reparto di cardiologia dell’ospedale di Castrovillari e ha parlato con il primario, il dottor Giovanni Bisignani smentendo l’allarme lanciato da Laghi

Ospedale di Castrovillari

CASTROVILLARI (CS) – Il consigliere regionale Riccardo Rosa smentisce la possibile chiusura di Emodinamica dell’ospedale di Castrovillari. Un esito emerso nella giornata di oggi quando lo stesso Rosa, come ha spiegato tramite i social, si è recato presso il reparto di cardiologia dell’ospedale di Castrovillari.

Il consigliere ha parlato con il dottor Giovanni Bisignani “nostro eccellente primario, riguardo alle problematiche emerse a mezzo stampa nella giornata di ieri relative all’Emodinamica e al futuro del reparto”. Un incontro che ha permesso di dare una prima certezza, dopo l’allarme lanciato nella giornata di ieri dal consigliere Ferdinando Laghi.

Ospedale Castrovillari

Ospedale di Castrovillari, Rosa: “No agli allarmismi”

Desidero smentire categoricamente qualsiasi insinuazione riguardante una possibile chiusura del servizio di emodinamica e ribadire l’impegno per il potenziamento del reparto stesso. -ha detto Rosa – La questione riguarda esclusivamente il trasferimento di un medico e di un’infermiera, su cui stiamo già lavorando”.

“Il reparto è gestito in modo esemplare e voglio ringraziare tutto il personale per l’importante lavoro che svolge. È davvero spiacevole – conclude il consigliere regionale di Noi Moderati – vedere parte della politica ingigantire i problemi, creando allarmismi su situazioni circoscritte. Continuerò a sostenere il nostro sistema sanitario con serietà e dedizione”.

