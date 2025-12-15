Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Ospedale di Cosenza, un viaggio nella diagnosi medica con il calendario solidale di “Anatomia Patologica”

Area Urbana

Ospedale di Cosenza, un viaggio nella diagnosi medica con il calendario solidale di “Anatomia Patologica”

“Alla scoperta dell’Anatomia Patologica, un viaggio nella diagnosi”. Si chiama così il calendario solidale che sarà presentato domani all’ospedale di Cosenza

Pubblicato

5 secondi fa

il

ospedale di cosenza annunziata 01

COSENZA – Ospedale di Cosenza: un’iniziativa solidale per conoscere una branca della medicina fondamentale ma poco nota: l’Anatomia Patologica. Domani, martedì 16 dicembre, alle ore 10,30, negli uffici della Direzione Aziendale dell’Ospedale Annunziata di Cosenza, sarà presentato alla stampa il Calendario Solidale realizzato dall’Unità Operativa di Anatomia Patologica, diretta dalla prof.ssa Maria Raffaella Ambrosio.

Ospedale di Cosenza e Rotary Club Cosenza Nord

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Rotary Club Cosenza Nord e con gli scatti artistici di Domenico Longo. Il calendario, dal titolo “Alla scoperta dell’Anatomia Patologica, un viaggio nella diagnosi”, ha l’obiettivo di far conoscere le attività diagnostiche di questa disciplina, fondamentale per identificare le patologie, scegliere le terapie più appropriate e determinare lo stadio e la prognosi delle malattie. Durante l’incontro saranno illustrate le finalità del progetto e la destinazione del ricavato della vendita del calendario solidale, che sostiene iniziative a favore della comunità.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA