Ospedale di Cosenza, un viaggio nella diagnosi medica con il calendario solidale di “Anatomia Patologica”

COSENZA – Ospedale di Cosenza: un’iniziativa solidale per conoscere una branca della medicina fondamentale ma poco nota: l’Anatomia Patologica. Domani, martedì 16 dicembre, alle ore 10,30, negli uffici della Direzione Aziendale dell’Ospedale Annunziata di Cosenza, sarà presentato alla stampa il Calendario Solidale realizzato dall’Unità Operativa di Anatomia Patologica, diretta dalla prof.ssa Maria Raffaella Ambrosio.

Ospedale di Cosenza e Rotary Club Cosenza Nord

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Rotary Club Cosenza Nord e con gli scatti artistici di Domenico Longo. Il calendario, dal titolo “Alla scoperta dell’Anatomia Patologica, un viaggio nella diagnosi”, ha l’obiettivo di far conoscere le attività diagnostiche di questa disciplina, fondamentale per identificare le patologie, scegliere le terapie più appropriate e determinare lo stadio e la prognosi delle malattie. Durante l’incontro saranno illustrate le finalità del progetto e la destinazione del ricavato della vendita del calendario solidale, che sostiene iniziative a favore della comunità.