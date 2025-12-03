Segnala una notizia

Ospedale Hub di Cosenza, il Comitato No Scippo: «Vaglio Lise unica scelta che soddisfa tutte le esigenze»

Si ritorna a denunciare con forza il tentativo di spostare l’ospedale Hub di Cosenza da Vaglio Lise ad Arcavacata di Rende. “Siamo di fronte a un ritardo inaccettabile”

Ospedale Hub di Cosenza

COSENZA – Il “Comitato No Scippo” torna a denunciare con forza il tentativo di spostare l’ospedale Hub di Cosenza da Vaglio Lise ad Arcavacata di Rende. “Siamo di fronte a un ritardo inaccettabile: il progetto su Vaglio Lise, approvato dal presidente Occhiuto e finanziato dall’INAIL nel 2023, prevedeva l’inizio dei lavori a luglio 2024. Una scadenza ignorata, mentre si tenta di giustificare uno “scippo” vergognoso, adducendo una falsa inagibilità e insanabilità del sito, forse, anche, per avallare logiche speculative”.

Il Comitato ribadisce la propria apertura alla nascita di un ospedale universitario a Rende, ma difende la collocazione dell’Hub a Cosenza: “nel deserto sanitario dell’area urbana di Cosenza sono entrambi necessari” aggiunge.

Nuovo-Ospedale-di-Cosenza

Ospedale Hub di Cosenza, gli interrogativi aperti

“Davanti a questo scenario, restano aperti interrogativi inquietanti a cui le istituzioni devono rispondere – dice ancora il Comitato – Che fine ha fatto il tavolo istituzionale richiesto dal consiglio comunale il 5 novembre scorso? Chi sta ostacolando il sindaco Franz Caruso? Perché questo silenzio assordante da parte della Camera di Commercio, degli Industriali, dei sindacati e dei partiti? Perché l’Ordine dei Medici si rifugia in comunicati pilateschi ignorando che per un Hub provinciale il “DOVE” è fondamentale quanto il “COME”?”.

In conclusione il Comitato No Scippo in merito all’ospedale Hub di Cosenza precisa che “Vaglio Lise resta l’unica scelta capace di soddisfare le esigenze infrastrutturali e sanitarie della provincia. Non accetteremo che la salute dei cittadini venga sacrificata per nessuna ragione al mondo!”.

