Ospedale di Lamezia, cartello shock: le salme accostate ai “rifiuti sporchi”

LAMEZIA TERME – Quel cartello all’ingresso dell’ospedale di Lamezia Terme sta suscitando indignazione e polemiche. L’avviso, firmato dall’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, elenca i percorsi destinati al trasporto dello “sporco”: biancheria sporca, rifiuti speciali, rifiuti solidi urbani, campioni biologici, ferri chirurgici da sterilizzare. Accanto a questi, compare incredibilmente anche la voce “Salme”.

A segnalare il caso è l’imprenditore ed esponente del Pd Francesco Grandinetti, che definisce il contenuto del cartello “aberrante, irrituale e gravemente lesivo della dignità umana”. Secondo Grandinetti, l’accostamento delle salme allo sporco “urta la sensibilità dei cittadini e viola ogni principio di rispetto nei confronti della persona, anche dopo la morte”.

L’imprenditore sottolinea come in qualsiasi struttura sanitaria moderna i percorsi per il trasferimento dei defunti siano regolati da protocolli specifici, separati e nominati con terminologia adeguata proprio per preservare il decoro e la dignità delle famiglie. “Non è solo un errore formale – afferma – ma un problema di cultura istituzionale, di sensibilità e di civiltà”.

Grandinetti chiede ora all’Asp di Catanzaro di intervenire immediatamente per rimuovere e sostituire il cartello, evitando che diventi “un simbolo di incuria comunicativa e mancanza di attenzione verso i cittadini”. Un’azione rapida, conclude, è necessaria “per restituire la giusta dignità a ciò che deve averla sempre: la persona, in ogni fase della vita e oltre”.