Ostaggi e minacce di morte, l’esercitazione della Polizia a Cosenza con il negoziatore e personale qualificato

COSENZA – Si è svolta ieri, la seconda esercitazione operativa della Polizia relativa alla figura del negoziatore della Questura di Cosenza, così come annunciato ai cittadini al fine di non creare allarmismi. La simulazione è stata eseguita nell’area dell’Auditorium “A. Guarasci” di Cosenza. Istituita a livello nazionale con apposito decreto ministeriale, la figura del negoziatore è operativa in Questura dallo scorso anno. La Squadra di negoziazione, composta da personale qualificato della Squadra Mobile, della D.I.G.O.S., dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dell’Ufficio Sanitario e del Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica, ha il compito di gestire, contenere e risolvere eventi critici complessi caratterizzati da minaccia concreta all’ordine e alla sicurezza pubblica e all’incolumità delle persone.

Esercitazione: la simulazione con ostaggi e trattative complesse

Per l’occasione, che ha visto impegnato per la prima volta il secondo negoziatore della Questura, è stato predisposto uno scenario operativo in cui una persona non collaborativa tratteneva degli ostaggi, minacciandoli di morte. Il negoziatore, supportato dal team specializzato, è riuscito dopo lunghe e complesse trattative a convincere l’offender a rilasciare gli ostaggi e consegnarsi spontaneamente, dimostrando l’efficacia della formazione e delle procedure applicate sul campo.

Collaborazioni interforze e supporto tecnico

La simulazione è stata svolta in conformità alle direttive del Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine, che ha inviato personale specializzato come osservatore. Alla prova hanno partecipato anche la S.I.C. (Squadra interventi critici), composta dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale”, e la U.O.P.I. (Unità operativa di primo intervento) della Questura di Napoli.

Il team si è avvalso inoltre del supporto di:

– una psicologa della Scuola Allievi agenti di Vibo Valentia,

– del negoziatore già formato della Questura di Cosenza,

– personale qualificato proveniente dalle Questure di Reggio Calabria e Catanzaro.

Significativa è stata anche la collaborazione di enti locali e territoriali: Provincia di Cosenza, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Comando Polizia Municipale e la Sezione locale della Croce Rossa Italiana. A conclusione dell’evento, il Questore di Cosenza ha espresso grande soddisfazione, ringraziando tutti gli attori coinvolti e sottolineando l’importanza dell’attività svolta. Il Questore ha invitato i partecipanti a fare tesoro dell’esperienza maturata sul campo, evidenziando come esercitazioni come questa siano fondamentali per garantire sicurezza e professionalità nella gestione di situazioni ad alto rischio.