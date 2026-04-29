Area Urbana
Scatta la pace fiscale a Cosenza, in Comune si illustrano le linee guida per i cittadini
Questa mattina la conferenza stampa per spiegare ai cittadini com’è strutturata la misura fornendo loro tutte le info utili per poter regolarizzare la propria posizione
COSENZA – Scatta la pace fiscale a Cosenza. Una misura messa in campo dall’amministrazione comunale di Cosenza guidata dal sindaco Franz Caruso che permetterà ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria con il Fisco.
Questa mattina il primo cittadino insieme all’assessore Raffaele Fuorivia, il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca e il dirigente del Settore Tributi del Comune di Cosenza, Carmelo Misiti spiegherà nel corso di una conferenza stampa, in programma alle ore 11, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, i dettagli della misura.
Pace fiscale a Cosenza, flessibilità e stop alle sanzioni
Si tratta di una la misura di definizione agevolata delle posizioni debitorie dei contribuenti che sarà illustrata dall’amministrazione per spiegare ai cittadini come sarà strutturata la procedura di adesione, unitamente alle modalità di presentazione delle domande e le linee guida per agire per regolarizzare la propria posizione. Come si intuisce dalla locandina creata per l’occasione il Comune intende attuare maggiore flessibilità nei pagamenti ponendo fine a sanzioni ed interessi sulle cartelle.
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