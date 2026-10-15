Paola, i Beati martiri Hurtrel: una giornata di studio per i 100 anni dalla beatificazione

PAOLA (CS) – Al centro dell’iniziativa, dal titolo «Fino al dono della vita. Martirio, fedeltà e fraternità nei Beati Carlo Luigi e Luigi Beniamino Hurtrel», ci sarà la vicenda dei due fratelli, la cui testimonianza maturò nel contesto della Rivoluzione francese e culminò nel martirio. Un’occasione per riscoprire una storia di fede e coraggio che, a distanza di un secolo dalla beatificazione, continua a interrogare la coscienza dei cristiani.

È questo l’obiettivo della giornata di studio promossa dalla Postulazione Generale dell’Ordine dei Minimi, in programma sabato 17 ottobre a Paola, nella Basilica-Santuario regionale di San Francesco. L’appuntamento intende unire l’approfondimento storico alla riflessione spirituale, mettendo in luce l’attualità di una scelta di fedeltà a Cristo, alla Chiesa e alla propria vocazione, fino al sacrificio della vita.

I fratelli Hurtrel, una testimonianza che attraversa i secoli

La giornata prenderà il via alle ore 9 nella Basilica, con la celebrazione dell’Ora Media e la benedizione del dipinto restaurato del Beato Carlo Ludovico Hurtrel. Alle 9.30, nell’Auditorium, si terranno i saluti istituzionali e l’apertura dei lavori. Il primo intervento, alle 10, sarà affidato a S.E. Mons. Fabio Fabene, Segretario del Dicastero delle Cause dei Santi, che approfondirà il tema «Il martirio ieri e oggi: testimonianza di fede, santità e speranza per la Chiesa contemporanea».

Alle 10.45 prenderà la parola P. Carlo Calloni OFM Cap, Postulatore Generale dei Frati Cappuccini e Presidente del Collegio dei Postulatori, con una relazione dedicata ai martiri della Rivoluzione francese, al contesto storico e all’attualità ecclesiale della loro testimonianza.

Alle 11.45 sarà don Enzo Gabrieli, Postulatore delle Cause dei Santi e Direttore dell’Ufficio diocesano per i Santi e le Reliquie dell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, a proporre l’approfondimento «Carlo Luigi e Luigi Beniamino Hurtrel: due fratelli, una fedeltà fino al sangue». Le conclusioni saranno affidate a P. Taras Yeher OM, Postulatore Generale dell’Ordine dei Minimi, mentre la sessione sarà moderata da P. Marco Gagliardi OM, storico e archivista dell’Ordine.

Il momento culminante dell’iniziativa sarà alle ore 16, con la solenne celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Fabio Fabene. La giornata rappresenterà un’occasione per approfondire il valore spirituale e storico dei Beati Hurtrel, ma anche per riflettere su come la loro testimonianza possa parlare al presente, richiamando l’importanza della coerenza, della fraternità e della fedeltà nelle scelte quotidiane. Per consentire la partecipazione anche a chi non potrà raggiungere Paola, l’intero appuntamento sarà trasmesso in streaming sui canali YouTube e Facebook del Santuario Regionale di San Francesco di Paola e della Postulatio Generalis Ordinis Minimorum.