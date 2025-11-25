Paola, dai parcheggi del discount all’abitazione: così i carabinieri scoprono 13 chili di droga

PAOLA (CS) – Una mattinata movimentata quella del 23 novembre scorso nei parcheggi coperti di un noto hard discount di Paola, dove i Carabinieri hanno intercettato un’autovettura che si è rivelata il punto di partenza di un’operazione culminata nel sequestro di oltre 13 chili di marijuana.

Il comportamento agitato nei parcheggi coperti del discount a Paola

Tutto è iniziato intorno alle 11:30, quando una pattuglia del Nucleo Operativo, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha fermato una Lancia Ypsilon con a bordo un trentenne, soggetto già ben noto alle forze dell’ordine, e un giovane passeggero. Le perquisizioni personali e veicolari non hanno portato a nulla, ma il comportamento agitato e l’uso insistente – e talvolta occultato – del cellulare da parte del conducente hanno insospettito i militari, che hanno deciso di non chiudere lì il controllo.

La macchina investigativa si è messa subito in moto: il personale dell’Arma è sopraggiunto sul posto, mentre contemporaneamente i Carabinieri della Stazione di Fuscaldo sono stati inviati nell’abitazione del sospettato, temendo che fosse in corso un tentativo di far sparire eventuale droga custodita in casa. All’arrivo dei militari nell’immobile, situato in un complesso di edilizia popolare, una donna ha tentato di impedire l’accesso, senza però riuscirvi. Poco dopo, con l’arrivo del resto del personale e del sospettato, è iniziata la perquisizione domiciliare.

«Eccola qua, tredici chili»

È stato allora che il sospettato, visibilmente contrariato dall’operato dei militari, ha consegnato un sacco con decine di involucri in cellophane termosaldati: marijuana già confezionata, pronta per lo smercio. «Eccola qua, tredici chili», avrebbe detto aprendo uno dei pacchi. L’operazione segna un importante colpo al contrasto del narcotraffico nel territorio Tirrenico-Cosentino operato dalla Compagnia di Paola che grazie a un intervento rapido, coordinato e altamente professionale sono riusciti a intercettare e sottrarre al mercato illecito un ingente quantitativo di droga.