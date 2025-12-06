Paola inaugura il Museo Multimediale di San Francesco: viaggio immersivo tra storia, fede e innovazione

PAOLA (CS) – Su corso Garibaldi a Paola, il nuovo Museo Multimediale San Francesco: innovativo, interattivo e profondamente identitario. Sarà inaugurato domani, domenica 7 dicembre alle ore 18. La struttura culturale e religiosa unica nel suo genere, nasce per raccontare e diffondere nel mondo l’immagine e la storia del Santo Patrono della Calabria.

Comune di Paola e Frati minimi

L’iniziativa, promossa dal Comune di Paola con il contributo dei Frati Minimi, trova spazio al piano terra del Palazzo di Città, con ingresso su corso Garibaldi. Il percorso si apre con un grande plastico multimediale che ricostruisce il territorio e il Borgo di Francesco, evidenziando i luoghi chiave della vita del Santo: la Casa natale, il Duomo, il Castello Normanno, la Biblioteca e il Santuario. Proiezioni dinamiche guidano il visitatore tra storia e spiritualità, immergendolo in un rapporto emotivo e diretto con la figura di Francesco.

La narrazione museale restituisce la luce che ha avvolto l’esistenza del Santo attraverso un raffinato intreccio di spazio e tempo. Sala dopo sala, San Francesco si manifesta e si rivela, grazie a un dialogo costante con il visitatore reso possibile da strumenti digitali, simulazioni virtuali e ambientazioni immersive. Non un’icona distante, ma una presenza familiare e condivisa dalla comunità dei devoti.

Un museo virtuale per conoscere San Francesco

Tra le numerose peculiarità, il museo consente persino di interagire con la vita e i miracoli del Santo, offrendo un percorso emotivamente intenso. Accanto alla sezione dedicata alle reliquie e all’Ordine dei Minimi, due sale sono riservate ai patronati di Calabria e Sicilia; altre sezioni raccontano la Beatificazione, la Canonizzazione, il Patronato della Gente di Mare e il Santuario “di ieri e di oggi”. Completano la struttura una libreria e una sala convegni.

Il museo è dotato di tecnologie avanzate: installazioni multimediali, ologrammi, monitor touch, una sala immersiva, applicazioni VR, una progettazione video dedicata e un allestimento integrato di arredi e sistemi interattivi. Tutti i contenuti sono frutto della costante ricerca dell’Avvocato Renato Mannarino, a cui l’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento. Un nuovo modo di incontrare San Francesco di Paola nasce nel cuore della città.