Paola e San Lucido, mala movida nel mirino: scattano arresti e denunce

COSENZA – Nelle ore notturne dello scorso fine settimana, nei comuni di Paola e San Lucido – che si confermano posti turistici, in cui la movida estiva rappresenta un’importante occasione di svago per cittadini e turisti – i Carabinieri della locale Compagnia hanno intensificato i servizi straordinari di controllo del territorio. Le operazioni sono state specificamente indirizzate al contrasto dei fenomeni di devianza sociale e giovanile che si manifestano tipicamente nei luoghi della cosiddetta movida notturna, con la finalità di accompagnare le serate estive e prevenire condotte isolate che possano turbare la quiete nonché la percezione di sicurezza dei residenti. In particolare sono state svolte le seguenti attività:

un cittadino rumeno di vent’anni, residente a Cosenza e già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato e tratto in arresto per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale . Il giovane, sorpreso a bordo di una bicicletta elettrica asportata immediatamente prima presso uno stabilimento balneare, ha tentato la fuga a piedi e opposto attiva resistenza ai militari prima di essere definitivamente fermato. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e sottoposto l’indagato all’obbligo quotidiano di firma;

. Il giovane, sorpreso a bordo di una bicicletta elettrica asportata immediatamente prima presso uno stabilimento balneare, ha tentato la fuga a piedi e opposto attiva resistenza ai militari prima di essere definitivamente fermato. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e sottoposto l’indagato all’obbligo quotidiano di firma; un ventiquattrenne di Fuscaldo è stato deferito in stato di libertà per porto abusivo d’armi e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico di 16 cm e di numerose dosi di cocaina e hashish, già ripartite e verosimilmente destinate allo spaccio;

ai fini di spaccio, poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico di 16 cm e di numerose dosi di cocaina e hashish, già ripartite e verosimilmente destinate allo spaccio; è stato sanzionato amministrativamente per 333,33 euro il titolare di un locale presente nel centro di San Lucido , a seguito della somministrazione di bevande alcoliche ad una minore;

, a seguito della somministrazione di bevande alcoliche ad una minore; infine, un giovane di Paola è stato sanzionato con il ritiro e la sospensione della patente per 3 mesi dopo essere stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza e, inoltre, un residente di San Lucido è stato sanzionato per 102,00 euro per ubriachezza molesta.

I controlli dei Carabinieri proseguiranno con la massima attenzione per garantire un divertimento sano e il rispetto delle regole.