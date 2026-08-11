Paola senz’acqua a pochi giorni da Ferragosto, scoppia la protesta: «Non se ne può più»

PAOLA (CS) – Cittadini, commercianti e turisti senza acqua a Paola a pochi giorni da Ferragosto. Il Comune ha pubblicato sulla propria pagina Facebook una comunicazione di Sorical relativa alla sospensione della fornitura idropotabile, resa necessaria da una consistente perdita individuata nel territorio di San Lucido sulla condotta adduttrice proveniente dalle sorgenti Ferrera di Fiumefreddo Bruzio, diramazione Nord.

Nella comunicazione si legge: «Si informano gli Enti in indirizzo che, a causa di una improvvisa e consistente perdita riscontrata in agro del comune di San Lucido sulla condotta adduttrice dalle sorgenti Ferrera di Fiumefreddo Bruzio diramazione Nord e al fine di consentire l’esecuzione degli urgenti lavori di riparazione della tubazione danneggiata, oggi,martedì 11.08.2026, la scrivente Società è stata costretta a sospendere il servizio di fornitura idropotabile».

Niente acqua a Paola in numerose aree della città

Le zone interessate dalla carenza idrica indicate nella comunicazione sono:

Serbatoio San Miceli:

Via San Miceli. Via Carusi. Via Sant’Angelo. Via San Salvatore. Via Caselle. Via Palumbo. Via San Michele. Via San Lorenzo. Via San Basilio. Via Timpa del Serpente.

Serbatoio San Salvatore:

Via del Carmelo. Via Sotterra. Via San Michele. Via Gaudimare. Via della Civiltà. Via Cutura. Via San Giuliano. Via Latina. Via Temesa. Via della Solidarietà.

Serbatoio Fosse:

Via Tenimento, via Fosse, via Deuda. Via della Civiltà. Via Pennelli. Via della Donnola. Via del Merlo. Via dell’Astore. Via Triola. Via della Faina. Via Torre Scirocco. Via Chiatamone. Via Torrevecchia. Via Tamerici

Serbatoio Tenimento:

Zona ponte azzurro. Via Petraro. Via Tenimento. Via Sottopromintesta. Petrulla.

Serbatoio Viale dei Giardini:

Via Siri. Via Turi. Via Pandosia. Via Melissa. Via Sant ‘Agata. Lungomare San Francesco. Via Lao. Via Stazione. Zona Marina. Via capo Colonna. Via San Leonardo. Via dei Dori. Via degli Ausoni. Via Colonne. Via degli Itali. Via degli Enotri. Via degli Eoli. Via Sottopromintesta parte bassa. Via del Nibio. Via della Poiana. Via della Cicala. Via B. Telesio. Via Arenile. Via Fringuello. Via del Gheppio.

Serbatoio San Giovanni:

Via dei Cappuccini. Via casa Rosa. Via Calopietro. Via Pausteur parte alta. Via della Civiltà. Via San Francesco. Via Baracche. Via Macchia. Via Pietrabianca. Via Motta. Salita Castello. Via Franceso Miceli Picardi. Corso C. Colombo. Via Isidoro Gentile. Salita ponte Ferdinando ll. Via S. Orsola. Salita Rupa. Via Duomo. Via S. Agostino. Via S. Caterina. Zona Rocchetta parte alta. Via Carlo Cattaneo. Largo Carlo Pisacane. Via Nazionale. Via Cavour. Via Giacomo Mancini. Via Croce. Viale Pitagora. Via della Creta. Largo dell’Agora. Via Fiego. Via Fidia. Via Riace. Vico Ferrari.

Serbatoio Serricelle:

Via Serricelle. Via Bucifero.

Partitore Scagliello:

Via Pilusella. Via San Nicola Via Santa Maria. Via Fratelli Bandiera. Via valle della Timpa. Via San Salvatore. Via Fontana Saia. Via Petignomme.

La rabbia sui social

La comunicazione ha scatenato una lunga serie di commenti sulla pagina del Comune. Tra cittadini e turisti prevalgono rabbia e preoccupazione per un problema che, secondo molti utenti, si ripresenterebbe con particolare frequenza durante i mesi estivi.

«L’emergenza idrica che stringe alla gola il Paese non è un destino cinico e baro, né un semplice effetto collaterale. È il fallimento plastico di una classe politica e gestionale che, per decenni, ha trattato una risorsa vitale con la superficialità della temporaneità. L’acqua non è una merce né un privilegio concesso ad intermittenza. Cara amministrazione, l’acqua è il prerequisito stesso della vita, un diritto umano universale, indivisibile e inalienabile! Pagare la bolletta quando l’acqua manca o il servizio è gravemente inefficiente è un controsenso giuridico prima ancora che etico! Ma qui c’è ben poco di etico e la tolleranza dei cittadini è giunta al capolinea».

Un altro cittadino protesta per le modalità della comunicazione: «Inaccettabile, non se ne può più; anche perché se chiami agli uffici preposti per darti un minimo di spiegazioni manco rispondono. Tutti gli uffici del comune sembra siano essere deserti».

Il nodo turismo

Particolarmente accese anche le proteste legate alle ripercussioni sulle attività turistiche: «siete veramente vergognosi – scrive un utente – lasciare i cittadini a ridosso di ferragosto senza acqua. E non voglio pensare a tutti i ristoranti e lidi e sagre come sono messi. Poi vogliamo che si sviluppi il turismo in Calabria. La state sabotando e danneggiando. Scusate per lo sfogo dovuto al disagio che ci avete provocato in tutti questi mesi di caldo torrido terribile che ci avete penalizzato fisicamente e psicologicamente. Qualcuno che può che ha il potere di farlo dovrebbe intervenire. Ma passa tutto in sordina». Tra i commenti anche quello di una turista: «noi ripartiamo domani, dovevamo pulire oggi per lasciare la casa in ordine. Un grande disagio e senza preavviso».