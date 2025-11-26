Il sindaco Pappaterra nominato vice presidente regionale di UNCEM: «Onore e grande responsabilità»

MORMANNO (CS) – Il sindaco di Mormanno, Paolo Pappaterra, è stato nominato vice presidente regionale di UNCEM, l’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani. La bella notizia è arrivata questa mattina al primo cittadino del borgo del Pollino che con grande gioia ed emozione l’ha condiviso con i suoi concittadini tramite i social. La nomina è arrivata direttamente dal presidente regionale di UNCEM, Vincenzo Mazzei in accordo con il presidente nazionale Marco Bussone.

“Non lo nego: mi tremano ancora un pò le mani mentre lo scrivo. – ha detto Pappaterra – È un onore grande, enorme. Una responsabilità che sento tutta, ma che accolgo con il cuore pieno di gratitudine. A Vincenzo e Marco va il mio grazie più sincero”.

“Sono davvero orgoglioso che nell’esecutivo ci siano altri sindaci calabresi di grande valore, amministratori capaci che ogni giorno, in ogni angolo della nostra regione, dimostrano cosa significhi servire la propria comunità con passione e competenza. Essere al loro fianco è un privilegio”.

Pappaterra in UNCEM: “Un riconoscimento al lavoro svolto su Mormanno”

“E permettetemi un pensiero personale: questa nomina è sì un riconoscimento alla mia persona, ma è anche – e forse soprattutto – un riconoscimento al lavoro che stiamo portando avanti come amministrazione comunale di Mormanno. – ha aggiunto Pappaterra – Significa che fuori dai nostri confini viene apprezzata la capacità di costruire relazioni istituzionali solide, di tenere alto il nome del nostro Comune, di lavorare con serietà”.

“Questo ruolo ci porterà a confronti importanti con le istituzioni regionali e nazionali. Lo faremo con spirito di collaborazione, con rispetto, ma soprattutto con la determinazione di chi vuole far crescere la Calabria dei comuni montani, quella che non si arrende, che resiste, che sogna. Oggi è un bel giorno. – ha concluso – Per me, per Mormanno, per la nostra Calabria”.