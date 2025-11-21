Parcheggi ‘smart’ a Cosenza, arrivano 450 sensori e un’app: approvato il progetto

COSENZA – La Giunta comunale di Cosenza, presieduta dal Sindaco Franz Caruso, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del project financing dedicato alla gestione in concessione delle aree di parcheggio su strada (strisce blu) e dei parcheggi in struttura presenti sul territorio cittadino.

Gestione ottimizzata e riapertura dei parcheggi chiusi

Secondo il Sindaco Caruso, l’approvazione del progetto segna “un passo decisivo verso una gestione ottimizzata dei sistemi di sosta cittadini”.

Con l’avvio del project financing sarà finalmente possibile:

riaprire il parcheggio di Portapiana ,

riaprire e riqualificare il parcheggio di via Aldo Moro ,

prolungare la concessione dei parcheggi dell’Ospedale, del Tribunale e del centro commerciale “I Due Fiumi”.

Parcheggi smart con 450 sensori e un’unica app

Il nuovo sistema porterà Cosenza verso una gestione della sosta smart e digitalizzata. Il progetto prevede infatti l’installazione di 450 sensori che permetteranno agli automobilisti di conoscere in tempo reale:

la disponibilità degli stalli liberi,

la posizione dei parcheggi,

eventuali aggiornamenti tramite una unica applicazione mobile.

Le informazioni sui posti disponibili saranno inoltre visibili su pannelli a messaggio variabile dislocati in città.

I sensori verranno installati sia nei parcheggi in struttura che in quelli di superficie.

Un sistema completo: rimozioni, ausiliari del traffico e manutenzione

La concessione includerà ulteriori servizi fondamentali per la gestione della sosta:

servizio di rimozione auto in sosta vietata o abbandonate (carro attrezzi),

supporto alla polizia locale tramite ausiliari del traffico,

gestione di tutti gli stalli regolamentati (strisce blu, rosa, carico e scarico, parcheggi disabili),

manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale e orizzontale.

Nel progetto sono anche previsti tre punti di rilievo dei flussi di traffico, utili per migliorare la pianificazione della mobilità urbana.

In arrivo anche nuovi stalli per moto e scooter, inclusi quelli nei parcheggi in struttura dove prima non erano presenti.

Lavori previsti entro il primo anno

Il piano prevede interventi immediati, tra cui:

manutenzione delle aree di parcheggio in superficie,

rifacimento della segnaletica,

sostituzione di tutti i parcometri ,

riqualificazione del parcheggio di via Aldo Moro.

Un progetto a costo zero per il Comune

Il Sindaco Caruso ha sottolineato che l’intero progetto è a costo zero per le casse comunali: la gestione sarà infatti finanziata dal concessionario, mentre al Comune spetterà un canone. Tutte le attività verranno conformate al nuovo Piano della Sosta, attualmente in fase di elaborazione. L’Assessore alla Mobilità Damiano Covelli, che ha seguito tutto l’iter, conferma che il project financing punta a una gestione più efficiente della sosta e a una riorganizzazione complessiva della viabilità cittadina, facendo affidamento anche sul senso civico dei cittadini.