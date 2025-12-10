COSENZA – Parcheggi gratis a Cosenza per tutto il 2026? Si, ma solo per chi dispone di veicoli elettrici ed è residente in città o in provincia. È quanto ha stabilito la giunta comunale approvando una delibera che estende per il terzo anno consecutivo un importante beneficio ai proprietari di veicoli a trazione esclusivamente elettrica che potranno sostare gratuitamente per tutto il prossimo anno

Parcheggi gratis a Cosenza per i veicoli elettrici

In un’ottica di promozione delle politiche green e di incentivazione della mobilità sostenibile, la misura autorizza, in via sperimentale e temporanea, di parcheggiare gratuitamente, su tutto il territorio comunale, sugli stalli delimitati dalle strisce blu. L’esenzione dal pagamento del parcheggio è valida per i veicoli elettrici dei cittadini residenti nella provincia di Cosenza e sarà attiva a partire dal rilascio dell’autorizzazione e fino al 31 dicembre 2026, previo solo il versamento del rimborso delle spese amministrative per l’anno solare.

“Al fine di promuovere l’attrattività del territorio cittadino e la vocazione turistico – commerciale del capoluogo di provincia – si legge nella delibera – di poter dare la possibilità a tutti i proprietari di mezzi con propulsore elettrico a basso impatto ambientale, residenti nei comuni della Provincia di Cosenza, di poter usufruire della possibilità di un rilascio, ai rispettivi proprietari, di una parking card, utilizzabile su tutto il territorio comunale sugli stalli delimitati dalle strisce blu, previo versamento della somma di € 35,00 a titolo di rimborso delle spese amministrative per anno solare, analogamente a quanto previsto per la prima autovettura dei residenti”.

Contributo di 35 euro per il rilancio della parking card 2026

Per usufruire di tale agevolazione, i proprietari dovranno versare una somma di € 35,00 (trentacinque euro). Questo importo non è un costo di sosta, ma è richiesto a titolo di rimborso delle spese amministrative per l’emissione della relativa parking card. “Nel Piano Generale della Sosta – si legge nella delibera -, al punto 3.11, è previsto che l’amministrazione comunale può concedere, con deliberazione della giunta Comunale, ai mezzi immatricolati nella provincia, apposita parking card, utilizzabile su tutto il territorio comunale sugli stalli delimitati dalle strisce blu, previo il versamento di € 35,00 a titolo di rimborso delle spese amministrative, per anno solare, indipendentemente dalla data stessa del rilascio”

La misura si allinea a quanto già previsto per l‘anno 2025 dalla precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 20/12/2024 e si propone di riqualificare il ruolo attrattivo, produttivo e culturale dell’area urbana centrale. La delibera, proposta dal Settore 9 – Viabilità, Trasporti, Mobilità, è stata approvata con parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile.