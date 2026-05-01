Nel Parco Nazionale della Sila sarà inaugurato il suggestivo sentiero terapeutico “Foresta Incantata”

CELICO – Nel cuore del Parco Nazionale della Sila, il prossimo 5 maggio (ore 14.00 ) verrà inaugurato il sentiero “Della Foresta Incantata”, destinato a diventare un percorso terapeutico qualificato per le attività di terapia forestale. All’evento parteciperanno rappresentanti istituzionali e scientifici di primo piano: il Comune di Celico, l’Ente Parco, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (con gli istituti ISAFOM e IBE), il Club Alpino Italiano – Sezione di Cosenza “Giovanni Barracco” e l’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, insieme a numerosi partner territoriali. Il sentiero “Della Foresta Incantata” non sarà un semplice itinerario escursionistico, ma si configurerà come un vero e proprio laboratorio naturale dedicato alla salute.

Uno dei due ingressi, di quello che è considerato uno dei sentieri più suggestivi della Sila, si trova di fianco l’ingresso dell’aeronautica militare poco prima del valico di Monte Scuro. Dopo 5 km il percorso termina all’altezza dell’area delle piste da Sci di Camigliatello Silano.

Foresta Incantata nel Parco Nazionale della Sila

Già qualificato nel 2024 dal CNR come stazione di terapia forestale, il sito continuerà a distinguersi per alcune caratteristiche ambientali uniche: presenterà un’aria particolarmente pura, con una bassissima concentrazione di inquinanti. Offrirà elevati livelli di monoterpeni, sostanze bioattive rilasciate dalla vegetazione e capaci di incidere positivamente su stress e ansia; si dimostrerà particolarmente adatto anche al trattamento dell’asma adolescenziale.

Percorso accessibile e inclusivo

Uno degli elementi centrali del progetto sarà l’accessibilità. Grazie al protocollo d’intesa sottoscritto nel gennaio 2025, verranno installati pannelli informativi progettati per essere fruibili anche da persone non vedenti. Il sentiero diventerà così un modello di inclusione, capace di coniugare benessere, natura e accessibilità universale. L’iniziativa sarà il risultato di una stretta collaborazione tra enti pubblici, istituti di ricerca e realtà locali, nell’ambito di un progetto promosso dal Comune di Celico e finanziato dal Ministero del Turismo.