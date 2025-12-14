Parco Piero Romeo, rubato un altro defibrillatore (il terzo): “Non ne compreremo più”

COSENZA – Nuovo episodio da condannare a Cosenza. Un altro defibrillatore è stato rubato al Parco Piero Romeo. L’episodio è stato denunciato da Sergio Crocco con un post sui social.

Defibillatore rubato al Parco Piero Romeo a Cosenza

“Ci hanno di nuovo rubato il defibrillatore al Parco Piero Romeo. È il terzo. Non ne compreremo più e va bene così“, scrive con rabbia Sergio Crocco, fondatore dell’associazione La Terra di Piero. Un ennesimo vile atto che lo stesso Crocco ha voluto denunciare ancora una volta sui social. Si tratta dell’ennesimo episodio di vandalismo causato al Parco realizzato dalla Terra di Piero su Via Misasi, a Cosenza.

La Terra di Piero è l’associazione dedita “alla memoria di Piero Romeo, amico e fratello, compagno degli ultimi e degli emarginati. Da Cosenza all’Africa“, si legge. Ma negli ultimi tempi ha dovuto sostenere ulteriori costi per il furto di ben tre defibrillatori. Nonostante il sistema di sorveglianza, infatti, non è la prima volta che ignoti si introducono nel parco e provocano danni alle strutture.

Il precedente

Già a luglio 2025, infatti, lo stesso Sergio Crocco aveva denunciato i danni provocati all’interno del Parco Piero Romeo. Un ennesimo episodio che rischia di cancellare anni di sforzi da parte dei volontari. Durante questi mesi si sono susseguiti infatti diversi atti di vandalismo.

Giostre distrutte, panchine vandalizzate e un’onnipresente coltre di immondizia sono il tragico bilancio di un’incuria e un’indifferenza dilaganti da parte di troppi utenti. I volontari, veri e propri custodi di questo spazio, sono giunti al limite delle loro forze e delle loro risorse, incapaci di far fronte da soli al degrado sistematico.

Come se non bastasse, inoltre, ci si mettono anche i tanti gravi episodi di vandalismo e teppismo che rovinano un progetto ideato e realizzato per permettere ai bambini e alle loro famiglie di potersi godere di un parco attrezzato anche per i piccoli con disabilità che possono così giocare senza alcun impedimento/barriera architettonica.