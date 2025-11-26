Riserva della Biosfera della Sila: istituzioni e territori insieme per rilanciare l’area

CATANZARO – Il riconoscimento Mab – Riserva della Biosfera della Sila, che ha ormai raggiunto il traguardo dei dieci anni, rappresenta ancora oggi, e sempre di più, un’importante opportunità per l’intero territorio silano. E’ quanto è stato ribadito nel corso di un incontro, presso la Cittadella Regionale a Catanzaro, voluto dal Parco Nazionale della Sila, alla presenza dei 63 sindaci compresi nell’Area Mab, e degli assessori regionali Gianluca Gallo , con delega all’Agricoltura e Antonio Montuoro con delega all’Ambiente, per rilanciare questa importante area nel pieno rispetto dello sviluppo sostenibile.

Riserva della Biosfera della Sila: visibilità, attrattività e sviluppo sostenibile

Grazie ai finanziamenti e progetti capaci di generare ricadute concrete per il mondo della scuola del sistema delle imprese e di quello del turismo, per via di questa certificazione del valore che la Sila è in grado di esprimere, sia sul piano naturalistico che su quello culturale. Il prestigioso brand Unesco, associato alla Riserva Mab, permette inoltre di valorizzare e promuovere il territorio su platee internazionali, ampliando visibilità, attrattività e possibilità di sviluppo sostenibile.

Secondo Filippo Lenzerini, consulente della società Punto 3, “il ruolo dei sindaci è fondamentale, perché rappresentano il tramite diretto tra il riconoscimento Unesco”, di cui il Parco Nazionale della Sila è coordinatore, e le comunità locali: imprese, scuole e associazioni che possono testimoniare e diffondere valori e opportunità legati alla Riserva”.

Il commissario del Parco Nazionale della Sila, Liborio Bloise, ha definito l’incontro “una chiamata a tutti gli aderenti alla Riserva per partecipare pienamente al programma Mab ‘L’uomo e la biosfera’, che punta a una nuova qualità dello sviluppo sostenibile, come indicato dal Ministero dell’Ambiente e dall’Unione Europea, tutelando i principi necessari ad affrontare i cambiamenti climatici”.

L’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro, ha ribadito “la piena vicinanza e il sostegno della Regione alle iniziative che il Parco intenderà intraprendere per valorizzare il proprio patrimonio naturalistico”.

Un confronto “importante” lo ha definito anche l’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo, sottolineando come, “con il riconoscimento Mab – Riserva della Biosfera della Sila dell’Unesco, tutte le istituzioni coinvolte debbano essere in grado di costruire un racconto attrattivo per la Calabria, fondato su maggiore orgoglio e consapevolezza rispetto al passato e capace di unire, attraverso la straordinaria biodiversità, i prodotti del territorio”.