RENDE (CS) – Tutto pronto per la 10ª edizione del Parklife 2026 a Rende, in programma per tutta la giornata di oggi, 1° maggio 2026. L’open air più atteso dalla Calabria, che compie 10 anni, trasformerà il parco fluviale di Commenda in un polo di aggregazione tra musica, dj set, punti food & drink e soprattutto tanta voglia di divertimento, con la presenza di due palchi e diversi deejay.

Parklife 2026 a Rende: limitazioni a traffico e sosta

Per permettere lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza ( L’evento prenderà il via dalle ore 10:30 e proseguirà fino alle 20:30) il Comando di Polizia Locale ha emesso l’ordinanza con in piano viabilità che prevede importanti limitazioni al traffico veicolare e alla sosta. Le restrizioni sono attive dalle 06:00 di questa mattina e resteranno in vigore fino alle ore 21:00 e, comunque, fino a cessata esigenza.

Strade chiuse e divieti di sosta: i tratti interessati

L’ordinanza dispone la sospensione temporanea della circolazione e il divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti zone:

Via Mosca (lungo il torrente Surdo): Chiusura totale nel tratto tra via Rossini e il Ponte Giacomantonio. In quest’area è istituito il divieto di transito, sosta e fermata per tutti i veicoli

Via Mosca (zona residenziale): Divieto di transito tra l’intersezione con via Londra e la traversa del civico 1. L’accesso è garantito esclusivamente ai residenti e ai veicoli diretti alla stazione di rifornimento

Via Sorrenti: Divieto di transito, sosta e fermata tra via Don Minzoni e via S. Pellico. Anche qui scatterà la rimozione coatta per i trasgressori. Il transito sarà consentito solo ai residenti e a chi è diretto al Chiappetta Village.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione: è vietato il transito di qualsiasi veicolo, in entrambi i sensi di marcia dei tratti interessati

dall’evento, è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessati dall’evento, è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si

immettono su quelle interessate dall’evento, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale

dell’organizzazione, è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed a pedoni di non impegnare le strade soggette a chiusure se non espressamente autorizzati.

Limiti di velocità e mobilità dolce

Per garantire la sicurezza nelle aree limitrofe all’evento, sono stati presi i seguenti provvedimenti:

Via Rossini: Istituito il limite massimo di velocità a 30 km/h nel tratto compreso tra via Londra e via Don Minzoni

Ponte Giacomantonio: Rimarrà fruibile per i pedoni (sui marciapiedi) e per i ciclisti (nelle apposite corsie riservate)

Street Food e regole per gli esercenti

In via Sorrenti, nel tratto verso l’asilo comunale, saranno posizionati gli operatori del commercio itinerante regolarmente autorizzati. L’ordinanza impone però una regola ferrea per tutti gli esercenti: è severamente vietata la vendita e la somministrazione di bevande (alcoliche e non) in lattine o contenitori di vetro. Il controllo del rispetto delle norme sarà affidato alla Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia operanti sul territorio. I divieti non si applicano ai mezzi di soccorso, antincendio e di polizia. L’organizzazione del Parklife 2026 è curata dall’Associazione B-Alternative, garantirà la presenza di movieri e segnaletica adeguata per informare l’utenza.