Il patrimonio storico di Cosenza nelle scuole: 13 aree tematiche per riscoprire una storia millenaria

COSENZA – Il patrimonio storico di Cosenza nelle scuole della città dove gli studenti potranno conoscere e raccontare il volto autentico e la memoria del territorio. La Giunta Comunale di Cosenza ha approvato, con una delibera di Giunta, un ambizioso progetto di promozione e valorizzazione del patrimonio storico di Cosenza e del territorio di Cosenza. L’iniziativa coinvolgerà le Scuole superiori cosentine attraverso percorsi di “Formazione Scuola Lavoro” (ex PCTO) , con un focus specifico sul tema: “La Storia del Territorio del Comune di Cosenza”.

Conoscenza e senso di appartenenza

Il progetto nasce dalla volontà dell’Amministrazione di promuovere attività artistico-culturali e creare sinergie con le istituzioni del territorio. L’obiettivo principale è duplice: rafforzare il senso e l’orgoglio di appartenenza dei giovani studenti alla propria città e favorire nuove idee di sviluppo del territorio partendo dalla conoscenza della sua storia e delle sue tradizioni.

Si intende valorizzare le conoscenze accumulate da Associazioni, professionisti e artigiani locali, che sono in possesso di documentazioni, pubblicazioni e filmati utili a creare un vero e proprio archivio del territorio. I materiali raccolti confluiranno in una banca dati implementabile sul “patrimonio storico della città di Cosenza“.

Patrimonio storico di Cosenza: i 13 moduli di ricerca

L’attività, promossa dal Consigliere delegato all’Istruzione del Comune di Cosenza, Prof. Aldo Trecroci , è articolata in tredici moduli di ricerca tematici:

Letteratura, poesia anche in vernacolo del territorio cosentino La città e i suoi personaggi più rappresentativi dalle origini fino ai nostri giorni Arte, architettura e musei del territorio Storia amministrativa/politica dei comuni del territorio cosentino Urbanistica e sviluppo della città di Cosenza Analisi del Territorio e dei suoi rischi Costume e tradizioni religiose del territorio cosentino La musica nel territorio di Cosenza Enogastronomia del territorio cosentino Attività produttive e agricole del territorio cosentino Il Teatro e il Cinema del territorio cosentino Storia delle Scuole della città e dell’Università Lo sport nel territorio di Cosenza

Cosenza e la sua cultura millenaria

La storia del territorio cosentino, ricca e millenaria, richiede uno studio continuo e in evoluzione, sempre aperto a nuove integrazioni e reinterpretazioni da parte di studiosi ed esperti. In questo contesto si inseriscono i Percorsi di Formazione Scuola-Lavoro, che coinvolgono gli studenti delle Scuole superiori di Cosenza e dei comuni limitrofi negli ultimi tre anni del loro ciclo di studi. Tali percorsi – con un monte ore variabile in base all’indirizzo scolastico – hanno l’obiettivo di creare un legame concreto tra scuola e territorio, rafforzando il senso di appartenenza e valorizzando storia, costumi, arte e tradizioni locali, anche attraverso attività svolte parzialmente a distanza.

La proposta punta in particolare allo studio della storia del territorio, suddivisa in capitoli tematici coerenti con le specificità dei vari istituti superiori. Questa scelta permette di affrontare una materia vasta e complessa coinvolgendo tutte le scuole dell’area urbana di Cosenza, Rende, Castrolibero e dei comuni vicini. Nella fase finale, i lavori verranno rielaborati evidenziando connessioni e punti di contatto tra i diversi moduli tematici.

Collaborazioni gratuite e durata

Un aspetto chiave dell’iniziativa è la sua sostenibilità finanziaria. La convenzione approvata non prevede riconoscimenti finanziari a carico del Bilancio del Comune di Cosenza. Gli incarichi di collaborazione con gli esperti esterni, la Fondazione “Attilio ed Elena Giuliani” e la casa editrice “Luigi Pellegrini”, saranno formalizzati a titolo gratuito. Il Comune interverrà unicamente con l’eventuale concessione, senza oneri, di spazi di proprietà per eventi con maggiore affluenza di pubblico, garantendo supporto in termini di servizi. Le convenzioni avranno la durata di un anno scolastico, estendendosi fino a tutto agosto 2026. L’impegno complessivo per ciascun modulo sarà di circa 30 ore.

Esperti e tutor coinvolti

La riscoperta del patrimonio storico di Cosenza ha già trovato l’adesione di numerosi istituti superiori, tra cui l’IIS Polo Brutium, il Liceo Classico “B. Telesio“, l’IIS “L. Della Valle” e l’IIS “Da Vinci-Nitti”. A guidare gli studenti nelle attività di ricerca saranno esperti e tutor esterni di alto profilo che hanno dato la loro disponibilità gratuita. Tra i nomi figurano:

Dott.ssa Maria Cerzoso (Direttrice del Museo dei Brettii e degli Enotri).

(Direttrice del Museo dei Brettii e degli Enotri). Arch. Fulvio Terzi ( ex Direttore Coordinatore Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della Calabria).

ex Direttore Coordinatore Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della Calabria). Maestro Francesco Perri (Direttore del Conservatorio Statale di Musica “S. Giacomantonio”).

(Direttore del Conservatorio Statale di Musica “S. Giacomantonio”). Prof. G iuseppe Trebisacce (Docente ordinario di Storia della pedagogia presso l’Unical).

(Docente ordinario di Storia della pedagogia presso l’Unical). Don Salvatore Fuscaldo (Direttore del Museo Diocesano).

(Direttore del Museo Diocesano). Avv. Francesca Stancati (Vicepresidente Coni Calabria).

(Vicepresidente Coni Calabria). La Prof.ssa Maria Rosaria Salerno (Professoressa associata di Storia medievale – Unical) assumerà anche l’incarico di consulente scientifico.

Le scuole che hanno aderito al progetto