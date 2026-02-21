Patto educativo contro la ’ndrangheta: UniCal e DIA in campo con il Procuratore Curcio

RENDE – L’Unical ospita il procuratore Curcio per parlare con gli studenti di contrasto alla ’ndrangheta, che non significa affidarsi esclusivamente alla repressione giudiziaria, ma costruire un cambiamento culturale profondo. Con questo obiettivo il DICES – Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell’Università della Calabria – promuove, insieme alla Direzione Investigativa Antimafia di Catanzaro, un incontro di studio dedicato al valore dell’educazione come argine alla criminalità organizzata.

L’appuntamento è fissato per lunedì 23 febbraio alle ore 14.00, nell’Aula Solano (cubo 19/B), e vedrà protagonista il Procuratore capo di Catanzaro, Salvatore Curcio.

Unical: educazione e legalità per un’alleanza strategica contro la ‘ndrangheta

Il magistrato dialogherà con gli studenti del corso di Pedagogia dell’Antimafia, affrontando un tema centrale: il ruolo dell’educazione nel rompere la cultura dell’omertà e nel promuovere una cittadinanza attiva, capace di superare rassegnazione e indifferenza. L’iniziativa punta a dimostrare come l’antimafia sociale e l’educazione critica possano diventare strumenti concreti per rafforzare diritti, partecipazione e senso di responsabilità, nel solco dei valori costituzionali.

L’apertura con le parole di Borsellino

L’incontro si aprirà con la lettura di alcuni testi di Paolo Borsellino, proposta da Raffaella Buccieri, storica dell’arte e docente presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Cosenza. Un momento simbolico per richiamare il valore dell’impegno civile e della testimonianza. Sono previsti i saluti istituzionali del Procuratore di Crotone Domenico Guarascio (in collegamento), del Questore di Cosenza Antonio Borelli, della direttrice del DiCES Mariella Mirabelli e della coordinatrice del Corso di Studio Unificato in Scienze dell’Educazione e Scienze Pedagogiche Rossana Adele Rossi.

L’intervento del Procuratore Curcio sarà introdotto da Beniamino Fazio, Capo Centro operativo DIA di Catanzaro. Il dibattito sarà guidato dal docente Giancarlo Costabile e le conclusioni affidate al rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco. Un’iniziativa che rafforza il legame tra istituzioni e mondo accademico per sottolineare come la lotta alla ’ndrangheta passa anche – e soprattutto – dalla formazione delle coscienze.