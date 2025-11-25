Paura a Cosenza: auto divorata dalle fiamme, una seconda danneggiata. I residenti “udito forte esplosione” – FOTO

COSENZA – Attimi di paura questo pomeriggio a Cosenza dove un’auto è andate a fuoco ed una seconda è stata danneggiata. Le due vetture si trovavano parcheggiate all’interno di un condominio che si trova all’incrocio fra Via Giuseppe Giacomantonio e Via Terranova nei pressi delle Piscine di Campagnano. Sul posto sono giunte tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco di Cosenza che in poco tempo hanno domato le fiamme, evitando che si potessero propagare ad altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze e messo in sicurezza tutta la zona.

Da accertare l’origine del rogo che avrebbe colpito inizialmente una sola auto (una Mercedes) per poi propagarsi alla seconda che avrebbe riportato comunque dei danni. I vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme hanno effettuato tutti gli accertamenti dei danni alla vettura che ha preso fuoco e controllato anche l’altro mezzo.

Alcuni residenti hanno chiaramente avvertito una forte esplosione. “Abbiamo sentito un forte boato, ci siamo affacciati e abbiamo visto le fiamme con una colonna di fuoco e fumo nero“. Un ragazzo che ha allertato i vigili ha invece raccontato di aver avvertito un forte odore “poi ho visto le fiamme ed ho avvisato subito i vigili del fuoco. Per fortuna sono intervenuti subito, poteva andare molto peggio”. Saranno ora le indagini delle forze dell’ordine ad accertare le cause dell’incendio.