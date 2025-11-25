Paura a Cosenza, due auto divorate dalle fiamme. I residenti “udito una forte esplosione” – FOTO

COSENZA – Attimi di paura questo pomeriggio a Cosenza per due auto andate completamente a fuoco. Le due vetture si trovavano parcheggiate all’interno di un condominio che si trova all’incrocio fra Via Giuseppe Giacomantonio e Via Terranova nei pressi delle Piscine di Campagnano. Sul posto sono giunte tempestivamente le squadre ei vigili del fuoco di Cosenza che in poco tempo hanno domato le fiamme evitando che si potessero propagare ad altri mezzi.

Resta da accertare l’origine del rogo, anche se alcuni residenti hanno chiaramente avvertito una forte esplosione. “Abbiamo sentito un forte boato, ci siamo affacciati e abbiamo visto le auto in fiamme“. Ma saranno ora le indagini delle forze dell’ordine ad accertare cosa abbia provocato l’incendio.