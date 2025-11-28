Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Paura a Cosenza: studenti aggrediti e derubati nel parco a due passi dall’autostazione

Area Urbana

AGGRESSIONE E FURTO

Paura a Cosenza: studenti aggrediti e derubati nel parco a due passi dall’autostazione

A Cosenza, all’interno del parco “Grazia Deledda”, due studenti sono stati aggrediti e derubati da un uomo che è stato bloccato e arrestato dalla polizia

Pubblicato

57 minuti fa

il

controlli polizia cosenza

COSENZA – Ieri pomeriggio, a Cosenza, a ridosso dell’autostazione di piazza delle province angolo via Medaglie d’Oro all’interno del parco “Grazia Deleda”  – spesso luogo frequentato abitualmente da soggetti che spacciano sostanze stupefacenti e luogo di assembramenti di cittadini extracomunitari anche richiedenti permesso di soggiorno – due studenti, dei vicini Istituti Scolastici di scuola superiore, sono stati aggrediti e rapinati del denaro che avevano  da un individuo di nazionalità straniera.

Due volanti della polizia sono giunte tempestivamente sul posto, dopo che gli studenti rapinati sono riusciti fortunatamente a divincolarsi e sfuggire al proprio aggressore,  allertando le forze dell’ordine, che hanno potuto evitare un epilogo più grave.  I poliziotti hanno rintracciato i due studenti e individuato l’aggressore, perseguendolo penalmente per il reato di rapina.

Parco Deledda, luogo di incontro per ‘bivacchi’

La villetta è già diventata luogo di incontro per bivacchi a due passi dall’autostazione e si è trasformata anche in un punto di consumo di sostanze stupefacenti. Proprio due giorni fa la Misericordia era intervenuta per soccorrere due studenti in coma etilico. Continuano i controlli delle forze dell’ordine dopo questi due episodi, con l’obiettivo di individuare giovani che non frequentano abitualmente gli ambienti scolastici e che finiscono per danneggiare e snaturare la funzione della scuola. Diversi studenti sono stati fermati e le famiglie, così come gli istituti scolastici di riferimento, sono stati informati.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA