Paura a Cosenza: studenti aggrediti e derubati nel parco a due passi dall’autostazione

COSENZA – Ieri pomeriggio, a Cosenza, a ridosso dell’autostazione di piazza delle province angolo via Medaglie d’Oro all’interno del parco “Grazia Deleda” – spesso luogo frequentato abitualmente da soggetti che spacciano sostanze stupefacenti e luogo di assembramenti di cittadini extracomunitari anche richiedenti permesso di soggiorno – due studenti, dei vicini Istituti Scolastici di scuola superiore, sono stati aggrediti e rapinati del denaro che avevano da un individuo di nazionalità straniera.

Due volanti della polizia sono giunte tempestivamente sul posto, dopo che gli studenti rapinati sono riusciti fortunatamente a divincolarsi e sfuggire al proprio aggressore, allertando le forze dell’ordine, che hanno potuto evitare un epilogo più grave. I poliziotti hanno rintracciato i due studenti e individuato l’aggressore, perseguendolo penalmente per il reato di rapina.

Parco Deledda, luogo di incontro per ‘bivacchi’

La villetta è già diventata luogo di incontro per bivacchi a due passi dall’autostazione e si è trasformata anche in un punto di consumo di sostanze stupefacenti. Proprio due giorni fa la Misericordia era intervenuta per soccorrere due studenti in coma etilico. Continuano i controlli delle forze dell’ordine dopo questi due episodi, con l’obiettivo di individuare giovani che non frequentano abitualmente gli ambienti scolastici e che finiscono per danneggiare e snaturare la funzione della scuola. Diversi studenti sono stati fermati e le famiglie, così come gli istituti scolastici di riferimento, sono stati informati.