Paura a Castrovillari, incendio in un’abitazione: ustionato un 30enne trasportato a Cosenza

CASTROVILLARI (CS) – Paura questa mattina nel centro di Castrovillari per via di un incendio che si è sviluppato in un’abitazione, a pochi passi dal centralissimo Corso Garibaldi. Per via delle fiamme che hanno interessato l’abitazione dislocata su due livelli, un giovane di 35 anni è rimasto gravemente ustionato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari che hanno provveduto a trarre in salvo il giovane affidato poi alle cure del personale del 118 dell’ospedale della città del Pollino. Il giovane ferito, inb modo grave, é stato portato con l’elisoccorso all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove è stato ricoverato con prognosi riservata.

Ad intervenire anche i carabinieri della Compagnia di Castrovillari per i rilievi e gli accertamenti del caso. Al momento stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per chiarire le cause e la dinamica del rogo. I militari stanno ascoltando anche i vicini di casa e stanno acquisendo i dettagli tecnici dalle relazioni dei Vigili del Fuoco.

Le strade adiacenti l’abitazione dove è scoppiato il rogo sono rimaste chiuse al traffico per consentire la messa in sicurezza dell’area e dello stabile che ha subito danni importanti e per lo svolgimento delle operazioni di bonifica.