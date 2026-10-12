Paura in Sila per un 62enne cosentino disperso mentre cercava funghi. Tratto in salvo nel cuore della notte

ZAGARISE (CZ) – Si sono concluse con un lieto fine e nel cuore della notte le ricerche di un uomo di 62 anni, residente nella provincia di Cosenza, del quale si erano perse le tracce nella serata di ieri tra i fitti boschi dell’altopiano silano. L’escursionista è stato individuato e messo in salvo dai tecnici della Stazione di Soccorso Alpino “Sila Camigliatello” del Soccorso Alpino e Speleologico Calabrese (SASC).

La ricerca dei funghi in Sila tra il lago Ampollino e Tirivolo

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, il sessantaduenne si era addentrato nel tardo pomeriggio tra i boschi della Sila Piccola, nella zona compresa tra il Lago Ampollino e la località Tirivolo, insieme a un compagno per una battuta di ricerca di funghi. A far scattare l’allarme è stato proprio l’amico che, non vedendolo rientrare all’autovettura con l’arrivo dell’oscurità, ha prontamente allertato i soccorsi denunciandone la scomparsa. La macchina delle ricerche si è attivata immediatamente a seguito della segnalazione inoltrata dalla Prefettura di Cosenza.

L’allarme e le operazioni di perlustrazione

Intorno alle ore 21:00: un ultimo contatto telefonico con l’uomo ha permesso di raccogliere dettagli fondamentali sulla sua posizione. L’uomo, visibilmente scosso, ha confermato di aver smarrito l’orientamento a causa del buio e di essere scivolato lungo un pendio impervio e fittamente alberato, rimanendo incastrato e nell’impossibilità di risalire autonomamente verso il sentiero principale.

Grazie alle indicazioni fornite dal sessantaduenne durante la chiamata, il Soccorso Alpino è riuscito a circoscrivere e restringere sensibilmente l’area d’intervento. Le operazioni di perlustrazione a terra, rese estremamente complesse dal buio pesto e dal denso sottobosco silano, si sono concentrate lungo i versanti scoscesi adiacenti al bacino del lago.

Il ritrovamento a notte inoltrata e i soccorsi

A notte fonda i tecnici del SASC sono riusciti a raggiungere il punto esatto in cui si trovava l’uomo. Il 62enne, provato dal freddo ma rimasto sempre cosciente, riportava escoriazioni e traumi legati alla caduta.

I soccorritori gli hanno prestato le prime cure sul posto, stabilizzandolo e mettendolo in sicurezza per il recupero. Successivamente, l’uomo è stato trasportato a bordo di un mezzo fuoristrada del Soccorso Alpino fino al punto d’incontro con i sanitari del 118, ai quali è stato affidato per gli accertamenti e le cure del caso. L’operazione di soccorso ha visto operare in stretta sinergia i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Calabrese, le forze dei Carabinieri e le squadre dei Vigili del Fuoco.