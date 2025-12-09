Paura nella notte, uomo appicca un incendio in un’abitazione del centro storico di Lamezia

LAMEZIA TERME – Momenti di grande paura nella notte a Lamezia Terme per un incendio in un’abitazione nel quartiere antico della Giudecca. Il rogo sarebbe stato appiccato un uomo di nazionalità marocchina, Mohammed Labrazi, 48 anni, già noto alle forze dell’ordine e più volte espulso. L’uomo è stato fermato.

L’episodio ha creato grande paura tra i residenti, che hanno assistito impotenti al rogo. La tragedia è stata evitata solo grazie all’intervento dei Vigili del fuoco, in considerazione della presenza di bombole di gas propano all’interno dell’abitazione.

Lavori incessanti sono stati necessari per mettere in sicurezza tutta la zona. Oltre ai Vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, coordinando le operazioni e garantendo l’incolumità pubblica. Dopo le prime cure da parte dei sanitari per il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), l’uomo è stato posto in stato di fermo presso il commissariato di polizia.