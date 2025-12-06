CASSANO IONIO (CS) – Paura nel centro di Cassano Ionio nella notte. Un vasto incendio è divampato in un noto bar-tabacchi, molto frequentato e da poco ristrutturato, che si trova a pochi passi dalla villa comunale. Il rogo è scoppiato intorno alle 3 di questa notte svegliando i residenti che hanno subito dato l’allarme.

Sul posto, oltre ai proprietari scossi per l’accaduto, sono intervenuti in maniera tempestiva i Vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari che hanno a lungo lavorato per domare le fiamme che si sono prorogate dall’esterno anche verso l’ìnterno rendendo difficile l’accesso al locale.

Incendio nel bara Cassano Ionio, verifiche e indagini in corso

L’area nella quale è scoppiato il rogo è stata messa in sicurezza. Sul posto anche i Carabinieri della locale Compagnia guidata dal capitano Chiara Baione per gli accertamenti del caso.

La stima dei danni provocati dalla fiamme è in corso in contemporanea alle relative verifiche tecniche che saranno effettuate nelle prossime ore e che permetteranno di capire le cause che hanno scatenato l’incendio. Non si esclude la matrice dolosa. Una prima ricostruzione, infatti, indica l’uso di materiale infiammabile, segno di un gesto effettuato per colpire l’attività commerciale.

Gli investigatori sono al lavoro per acquisire e analizzare i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona del rogo per comprendere se nella notte ci siano stati movimenti sospetti che possano far risalire agli autori. I titolari del bar hanno sporto denuncia contro ignoti.

Il messaggio del sindaco Iocobini

“Stamattina, a ripulire, a supporto ci sono anche operai e mezzi del Comune, per dovere civico e senso di solidarietà nei riguardi di giovani imprenditori che hanno creduto nella loro terra, investendo tempo e denaro fino a divenire un punto di riferimento, non solo imprenditoriale”. Così Giampaolo Iacobini, sindaco di Cassano Ionio ha scritto sui social commentando i fatti accaduti nella notte.

Anche il primo cittadino fa riferimento alla matrice dolosa: “Una tanica di benzina, un accendino, le fiamme” mostrando tutta la solidarità ai giovani imprenditori colpiti. “A loro, a quelli come loro, dobbiamo essere tutti vicini. – aggiunge – Ancor più in momenti come questi”.

“Ai Carabinieri ed alla Magistratura il compito di indagare e individuare moventi e responsabili. A noi il dovere di non lasciare soli i nostri giovani e gli imprenditori di fronte alla violenza: significherebbe lasciar morire la città. Biagio e Serena, pur comprensibilmente provati, sono già all’opera per ripartire quanto prima”.

“Siamo e saremo con loro, confidando che tutta la comunità possa fare altrettanto per fermare chi a Cassano vorrebbe imporre la legge del fuoco: – conclude – non passeranno, non vinceranno”.