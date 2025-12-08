Paura nella notte per 2 auto a fuoco nel cosentino. Vetture distrutte, indagano i carabinieri

SANTA DOMENICA TALAO (CS) – Attimi di paura questa notte per 2 auto a fuoco. Le vetture sono state distrutte a Santa Domenica Talao, nell’Alto Tirreno Cosentino, da un incendio di cui non si esclude l’origine dolosa. Le due auto, tutte di proprietà della stessa persona, si trovavano parcheggiate nei pressi della sua abitazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea che hanno spento le fiamme ed i carabinieri della Compagnia di Scalea, che hanno avviato le indagini per accertare le modalità dell’incendio ed identificare i responsabili. Le due auto sono andate completamente distrutte. Non è la prima volta che nel comune del Tirreno avvengono fatti simili. Lo scorso anno un’automobile era stata distrutta da un incendio all’interno del parcheggio multipiano, a breve distanza dal municipio e da alcune attività ricettivo-turistiche.