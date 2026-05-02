Paura a Rende: bimbo di 5 anni vaga solo su via Rossini, interviene la Polizia Municipale

RENDE (CS) – Lieto fine per una vicenda allarmante a Rende. Nel pomeriggio di sabato, alcuni passanti hanno notato, a via Rossini, un bambino che vagava da solo e, in apparenza, senza meta.

Immediatamente, hanno allertato il Comando della Polizia Municipale. Tempestivo l’intervento di una pattuglia, costituita dal Sottotenente Gianluca Sarpa e dall’Agente Scelto Elia Pellegrino.

I due operatori hanno subito identificato il piccolo, di soli cinque anni d’età, e, attraverso un collegamento istantaneo all’anagrafe, ne hanno identificato i genitori.

Quindi, hanno riaccompagnato il bambino a casa. Il tutto si è svolto in meno di mezz’ora e i parenti del piccolo non hanno avuto il tempo di accorgersi dell’assenza.